"Ojalá lo que vivimos nos lleve a dejar de buscar la verdad"

Ilusión, magia y cine como fragmentos para entender la realidad, una realidad donde no hay una verdad única, sino posibles verdades y, cada una, de acuerdo a cómo la percibe cada espectador. Hay en Actos de ilusión, de Fabiola Torres-Alzaga, que presenta el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) https://muac.unam.mx/exposicion/sala10-fabiola-torres-alzaga, una relación entre cine, ilusión y magia. Hay una constante referencia al cine como fragmento, a la mirada del espectador, a la pregunta de qué ves, qué percibes, qué es posible, qué otras realidades están ahí más allá de la imagen única, real, verdadera.

Y todo eso, sin duda, nos lleva a pensar en la realidad presente, o las realidades; cómo vemos, qué no podemos ver, cómo hemos cambiado como espectadores en medio de esta pandemia.

La artista Fabiola Torres-Alzaga con este video de nueve minutos, que se puede visitar en línea en el MUAC hasta el 22 de febrero, y que fue producido específicamente para Sala10 (la sala virtual que tras la pandemia abrió el recinto universitario), explora el desplazamiento en el espacio, el lugar del espectador que asiste o que hoy, desde su celular o frente a su computador está mirando hacia el museo.

En entrevista, Fabiola Torres-Alzaga habla de su trabajo: "Ahorita que podemos tener menos acceso al mundo visual transitable, puede ser un momento para considerar sentir o activar otras maneras de relacionarnos con el mundo, que es distinto al grito que es la imagen… Cerrar los ojos, atreverte a transitar eso. El movernos en el espacio hoy es distinto, es con muchas precauciones, inseguridad, y eso nos lleva a relacionarnos de otra manera. Antes dábamos por hecho cómo nos desplazábamos en el mundo, ahora lo hacemos de una manera precavida. Ojalá que esto que vivimos nos lleve a dejar de buscar en la imagen, en lo visual, la verdad, y a empezar a confiar de otras maneras; a considerar que aquello que no vemos también existe, y a sentir".

La magia de salón, el cine, el teatro, son metáforas de esas presencias que están ocupando un espacio, en las que hay ilusión, en las que cumplimos un trabajo como espectadores para terminar de conformar una imagen. No negar esas otras posibilidades es parte de la propuesta que hace la artista con Actos de ilusión, pieza que cuenta con la curaduría de Virginia Roy.

La artista explica que es un video en torno de los marcos de la representación fílmica y de cómo ésta aparece en la construcción del espacio y de la narración en movimiento.

"El cine tiene muchas metáforas, una es la de una realidad fragmentada, y es considerar que en la fragmentación está la totalidad. Entre una imagen y otra hay una realidad que no estás percibiendo pero está presente; es una linda metáfora de la manera como vemos este mundo, y la magia de salón, de una manera más obvia también, juega con las creencias: sabes que no es posible, pero qué tal si consideramos otras maneras de que sea posible la realidad. La magia de salón es una linda metáfora: el mundo es así de rígido pero puedo jugar con él. Con el cine, el teatro, la magia de salón me puedo plantear una realidad modular donde el espacio pueda ser éste, o éste u otro. Nos dan multiplicidades, no una única verdad, sino verdades", dice la artista.

El video, en español e inglés, tiene una duración de nueve minutos, y está estructurado en tres fragmentos, una obertura, una desaparición, y finalmente otra forma de ausencia.

El trabajo de la Fabiola Torres-Alzaga -explica el Museo en un comunicado- analiza la construcción de la imagen fílmica y cómo se conforma su representación: ¿qué sucede cuando se representa?, ¿cómo opera la mirada del espectador?, ¿qué procesos y qué tiempos se despliegan para que la representación ocurra?, ¿qué es lo que vemos y dejamos de ver?

"El paralelismo que Torres-Alzaga establece entre la ilusión del cine y la magia le permite reflexionar sobre las formas de credibilidad de la representación por las que aceptamos creer anticipadamente lo que vamos a ver, en un pacto previo de confianza".

Fabiola Torres-Alzaga (Ciudad de México, 1978; vive y trabaja en Ciudad de México) ha desarrollado una obra que incluye video, cine, instalación, escultura, fotografía y dibujo; con estos soportes ha trabajado en torno de las posibilidades de lo visual y las relaciones entre lo que se ve y se oculta. Su trabajo se ha mostrado en la Bienal FEMSA (Zacatecas, 2018), Anthology Film Archives (NY, 2018), Lille3000 (Francia, 2019), Bienal de la Imagen en Movimiento (Buenos Aires, 2018), entre otros espacios.