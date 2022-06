Ocho cosas que debes tener en cuenta antes de viajar con mascotas

Madrid, España.- Los dueños de mascotas que estén pensando viajar al extranjero deben tener en cuenta los consejos de los expertos antes de viajar con sus peludos compañeros.

Expertos han reunido algunos consejos clave para que los dueños tengan en cuenta antes de llevar a sus mascotas de viaje.

Viajar puede ser una experiencia angustiosa para muchos animales y hay que tener en cuenta muchas cosas antes de emprender el viaje.

El medio de transporte

Tanto si se viaja en coche, como en avión, en tren o en barco, es fundamental comprobar que esté permitido llevar mascotas; el lugar en el que pueden estar es otro aspecto fundamental en el que hay que pensar.

“Hay muchos animales a los que les puede resultar estresante viajar, pero hay cosas a tener en cuenta para que el proceso se desarrolle lo mejor posible”, dijo un representante de StressFreeCarRental.com.

“El estrés de las familias no es algo que siempre se tenga en cuenta”. Si no has investigado y no eres plenamente consciente de las implicaciones de viajar con mascotas, puede ser una pesadilla”.

“Hemos investigado y elaborado una lista con las diez cosas más importantes que hay que tener en cuenta antes de viajar con animales”, agregó.

Idoneidad de la raza

Si estás pensando en viajar en avión, debes tener en cuenta si el animal en cuestión estará bien a bordo de un avión. Algunas razas de perros como los lhasa apsos, pugs y “bull terriers” no son adecuadas para volar.

Esto ocurre, sobre todo, en aquellas que tienen la nariz respingona, ya que esto las hace sensibles a los cambios de aire. Lo mismo ocurre con los gatos de nariz respingona, como los himalayas y los persas. La mejor opción para estas razas es considerar un modo alternativo de viajar, como el Eurostar o el ferri.

Documentación del animal

Cuando se viaja al extranjero, no solo hay que pensar en los pasaportes y visados propios, sino que la mascota también necesitará el suyo. Conseguir el pasaporte de tu mascota y el certificado de salud del animal son cosas imprescindibles para poder viajar.

Vacunas

Al igual que los humanos, tu mascota deberá estar al corriente de todas sus vacunas necesarias antes de viajar. Asegúrate de que reciban las vacunas de refuerzo si las necesitan y las vacunas antirrábicas. También, debes consultar la política de mascotas del país al que viajas, porque cada uno tiene una diferente.

Cajas transportadoras cómodas

Uno de los aspectos más importantes durante el viaje es asegurarse de que la mascota esté cómoda, lo que hará que el trayecto sea lo más relajante posible para ella. Esto significa conseguir una caja transportadora cómoda y lo suficientemente grande o asegurarse de que la zona en la que viajan es adecuada para un viaje largo.

Costos

Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta antes de planear un viaje es el costo. Además de los honorarios del veterinario, hay otros gastos que hay que tener en cuenta cuando se viaja con una mascota. Por ejemplo, si hay que hacer gestiones para que alguien las recoja o los costes adicionales de los vuelos y los ferris. El transporte de mascotas puede ser un proceso costoso.

Edad de la mascota

Este es un factor importante a la hora de viajar. Para los animales de más edad la experiencia puede resultar estresante, mientras que otros pueden no ser capaces de adaptarse al clima de un nuevo lugar. Así que siempre hay que tener en cuenta el bienestar de la mascota.

Algunos animales pueden perderse

Algunos animales pueden desorientarse y perderse en un entorno desconocido. Asegúrate de que lleven collar, tengan un microchip por si se pierden o lleven un dispositivo de seguimiento para poder controlar su paradero.

Seguro de viaje para mascotas

Al igual que los seres humanos, las mascotas también necesitan un seguro de viaje. Esto garantiza que lo peor, como que tu mascota se pierda o se lesione, esté cubierto.

*Fuente: StressFreeCarRental.com