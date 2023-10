Mujer asegura que no tiene relaciones desde hace años porque los hombres "se sienten intimidados" por su belleza: "Quiero encontrar al indicado"

Una mujer compartió su angustia ante el hecho de que los hombres se "asustan demasiado" en salir con ella debido a su apariencia, lo que ha sido un gran obstáculo para su vida amorosa.

Amber "Sweetheart" Johanssen, una modelo sueca, no ha podido tener una cita en dos años y su mayor deseo de momento es encontrar al "hombre adecuado".

La modelo ha expresado su angustia y ella considera que el hecho de que los hombres "huyan" de ella es debido a su éxito y su belleza.

A pesar de recibir la atención en internet de miles de fanáticos, en su vida real atraviesa una situación totalmente diferente. La modelo ahora se encuentra ansiosa por encontrar al hombre de sus sueños y poner fin a su espera de dos años para tener una cita y por fin tener una relación amorosa, informa The Mirror.

No he tenido una cita ni he tenido relaciones sexuales en dos años, no soy célibe por elección; [simplemente] no puedo encontrar al hombre adecuado. Mi trabajo obstaculiza mi vida amorosa y sexual, y la mayoría de los hombres tienen miedo de acercarse a mí… La última vez que intenté organizar una cita, el chico me canceló de último minuto. Sinceramente, creo que se sintió intimidado por mi éxito y mi belleza", explicó la modelo.

No la toman en serio

Ganando £50.000 (961 mil 748 MXN) al mes en línea, la atención que recibe de sus seguidores no es la que anhela en su vida personal. Amber dice que ha probado las aplicaciones de citas, pero los hombres tienden a pensar que es un caso de catfish o que encontrarán sus fotos sexuales antes de la cita, lo que hace que las cosas sean "incómodas".

Los hombres me han dicho que no me toman en serio y que les daría vergüenza estar conmigo", explicó. “He probado aplicaciones de citas, pero los chicos parecen pensar que es una cuenta falsa de ”bagre" o que encuentran mi contenido sexy en línea antes de la cita, y eso lo hace muy incómodo. Siento que están más interesados en acostarse conmigo que en llegar a saber quién soy".

Amber reveló que tiene la vista puesta en una pareja británica, ya que los hombres suecos no son lo suficientemente "caballerosos" y a menudo tienen "escaso dinero". Y añadió: "¡Me encantan los hombres británicos! Me encanta su acento y sus maneras atrevidas. Estoy buscando a alguien con inteligencia, amabilidad, buenos modales y alguien que no sea tacaño. Mi mayor problema con los hombres suecos es la falta de caballerosidad. Desafortunadamente, en mi país de origen, los chicos quieren compartir la cuenta 50/50. Y odio eso, especialmente en la primera cita, no me importa pagar por mí o por una cita, pero es el principio".

Harta de no poder encontrar una pareja adecuada, recurrió a sus redes sociales y preguntó a sus 500.000 seguidores si alguno de ellos saldría con ella, y la respuesta fue "abrumadoramente positiva".

Sin embargo, Amber no ha aceptado ninguna de sus ofertas en línea porque está interesada en encontrar una pareja en persona, ya que dice que la gente en línea tiene "ideas preconcebidas" sobre ella y su trabajo.

Por el momento me he resignado a que puede ser difícil encontrar un hombre debido a mi trabajo, pero me encantaría encontrar un hombre 'normal' que me acepte tal como soy. Pero no voy a dejar de buscar al Sr. Perfecto."

