Muestra Paul McCartney faceta de abuelo en libro "Hey Grandude"

LONDRES.- Paul McCartney no solo es una estrella de rock de fama mundial, también abuelo de ocho nietos con los que tiene una gran relación la cual ha inspirado su último proyecto, un libro infantil titulado "Hey Grandude".



Según informó la BBC, el título de la obra del ex Beatle hace referencia al apodo que le pusieron sus nietos y es un pequeño guiño a la canción "Hey Jude" de la banda de Liverpool publicada en 1968.



En el libro el artista escribe las historias de un personaje llamado Grandude, quien vive aventuras con sus nietos. "Lo imaginé como una especie de viejo excéntrico", aseguró.



El protagonista del cuento, según McCartney, tiene una barba gris, un moño, un pequeño sombrero y una brújula mágica. En este sentido el cantante señaló: "Se supone que Grandude no soy yo".



"El es mágico y yo no", aclaró el ex Beatle, aunque sí que comparte similitudes con el personaje, ya que ambos tocan la guitarra.



Para la realización de "Hey Grandude", McCartney contó con la artista canadiense Kathryn Durst para producir las ilustraciones que ayudan a visualizar las mágicas aventuras de este abuelo con sus nietos.



El artista señaló a la cadena de televisión británica que más allá de los videojuegos e Internet, cree que aún queda un hueco para narrar un cuento a los más pequeños antes de ir a dormir, algo que él mismo aseguró que hace con sus nietos.



Asimismo, apuntó que a los más jóvenes de su familia les encanta jugar al fútbol, ver la televisión y disfrutar de la música junto a él.



A sus 77 años, McCartney sigue en activo en el mundo de la música y es padre de cinco hijos, cuatro de su primer matrimonio con Linda McCartney, y de una hija de 15 años de su segundo matrimonio con Heather Mills.





El libro 'Hey Grandude' ya está disponible y además cuenta con un CD de audio en el que el propio artista narra las historias de este abuelo aventurero.