Minuto a minuto: Oprah Winfrey entrevista a Meghan Markle y al Príncipe Harry

LOS ÁNGELES.-Lo último sobre la entrevista de Oprah Winfrey con Meghan y Harry, la primera desde que se alejaron de la realeza:

6:05 p.m.

Meghan Markle le dijo a Oprah Winfrey que tenía pensamientos suicidas después de casarse con el príncipe Harry, y el palacio le impidió obtener ayuda.

Meghan le contó a Winfrey en la entrevista que se transmitió el domingo por la noche que "simplemente no veía una solución" al sufrimiento mental que había experimentado desde que se unió a la familia real y que le dijo a Harry que "ya no quería estar viva".

Dijo que acudió a un miembro del personal de la realeza y dijo que necesitaba ayuda para su salud mental, pero le dijeron que sería malo para la familia si lo hacía.

Ella describió el momento como un punto de ruptura que la llevó a ella y a Harry a apartarse de sus deberes reales.

Meghan señaló que "no planeaba decir nada impactante" durante la entrevista, "solo te estoy contando lo que pasó".

5:45 p.m.

Meghan Markle le dijo a Oprah Winfrey que se dio cuenta poco después de casarse con el príncipe Harry que se enteró de que la institución de la familia real no la protegería.

En su entrevista pregrabada el domingo por la noche, Meghan le contó a Winfrey que “no solo no estaba protegida, sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegerme a mí y mi marido". No dio ejemplos específicos.

Comentó que cuando estuvo embarazada de su hijo Archie, hubo "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca". La declaración llevó a Winfrey a preguntar "qué", con incredulidad y sentarse en silencio por un momento.

Meghan se negó a decir quién tuvo esta conversación con Harry que él le transmitió, diciendo que revelar su nombre sería "muy perjudicial".

Meghan también dijo que se sorprendió cuando le dijeron que él no sería un príncipe y que no recibiría seguridad del palacio.

Meghan dijo que no le preocupaba ser una actriz estadounidense divorciada y mestiza que ingresara a la familia real británica, pero luego "lo pensó porque me hicieron pensar en eso".

Meghan señaló que no fueron tanto los miembros de la familia real quienes la trataron de esta manera, sino las personas detrás de la institución.

Hizo hincapié en que la propia reina "siempre ha sido maravillosa para mí".

5:15 p.m.

Meghan Markle le dijo a Oprah Winfrey que no entendía "completamente cuál era el trabajo" cuando se casó con el príncipe Harry.

La muy esperada entrevista pregrabada de dos horas de Winfrey con el duque y la duquesa de Sussex comenzó a transmitirse en CBS en los Estados Unidos el domingo por la noche, con Meghan sentada sola con Winfrey.

Los dos hablaron sobre los primeros días antes del matrimonio real, y Meghan dijo que “no había forma de entender cómo iba a ser el día a día.

"Eso es lo que fue realmente complicado en los últimos años, es cuando la percepción y la realidad son dos cosas muy diferentes", comentó Meghan. "Y estás siendo juzgado por la percepción, pero estás viviendo la realidad".

Meghan también reveló que ella y Harry técnicamente estaban casados unos días antes de la ceremonia vista por el mundo.

Después de una breve introducción con Winfrey narrando un recuento de la boda de la pareja y el posterior anuncio de que dejarían sus deberes reales, Meghan entró en el jardín del patio trasero de la entrevista.

"¡Realmente vas a tener un bebé!" Winfrey gritó cuando vio el bulto de bebé de Meghan debajo de su vestido negro estilo imperio.

Meghan dijo que revelaría el sexo del bebé más adelante en la entrevista cuando Harry se les uniera.

Winfrey y Meghan dijeron que estaban en la casa de una amiga de Winfrey porque les gustaba el entorno.

Aclararon que ninguna pregunta estaría prohibida y que a Meghan y Harry no se les pagaría por la entrevista.