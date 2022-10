"Mi esposo me dejó por mi hija cuando cumplió 18 años y ahora tienen una familia": Madre cuenta su devastadora historia

Una mujer compartió su disgusto después de que su exesposo formó una familia con su hija: Tiffany sintió que todos sus sueños se habían hecho realidad cuando conoció a Mark. En ese momento tenía una hija de 3 años y, como era de esperar, le resultaba difícil tener citas siendo madre soltera.

Por eso mismo, conocer a un hombre que quería criar a su hija y construir una familia juntos se sintió como si se "hubiera ganado la lotería", relata el NYP.

Mi vida se sentía perfecta. En 2010, tuve un hijo con mi esposo. Entonces mi vida estaba completa. Tuve dos hijos, un gran esposo, una casa, coche, buen trabajo... La vida era genial”, escribió el estadounidense de 40 años en Reddit.

"Mi esposo anunció que estaba en una relación con mi hija"

Tiffany no tenía idea de que sólo siete años después todo su perfecto mundo se derrumbaría...

Poco después del cumpleaños número 18 de su hija, Mark anunció repentinamente que su matrimonio había terminado.

Me dijo que ahora estaba en una relación con mi hija y que me dejaba por ella”, relató una conmocionada Tiffany. “No podía creer esto. No pude procesarlo. Me sentí aplastada, enojada, disgustada, furiosa, todos los sentimientos que podía sentir... Mi ahora exmarido nunca me dio vibras espeluznantes, pero si salió con mi hija cuando ella tenía 18 años, estoy seguro de que algo había estado pasando cuando ella era menor de edad”.

"Mi hija no ve lo mal y asqueroso que esto es"

Pese a lo retorcido de la situcación, nada de lo que dijo Tiffany impidió que ninguno de los dos se fuera y comenzaran su relación juntos, explicando que su hija, especialmente, no parecía entender por qué su madre estaba tan molesta y enojada.

“Ella no ve lo mal o asqueroso que es esto... A ella no le importo. Él tampoco ve un problema, obviamente. ¿Pero mi propia hija? ¡Vamos!", añadió Tiffany.

Un año después, la nueva pareja dio anuncio de que había quedado embarazada, y fue entonces que Tiffany decidió sacarlos a ambos de su vida.

“Hice que mi ex esposo dejara de venir por completo, y él está de acuerdo con no ver a nuestro hijo ahora que tiene su 'nueva' familia”, explicó. “A mi hijo le ha costado mucho entender por qué se fueron su hermana y su papá... No le he dicho la verdad... Tal vez debería, pero sólo tiene 10 años. Le dije que su hermana fue a la universidad y que su papá tuvo que irse por un tiempo”.

"Sus hijos son mis nietos y mediohermanos de mi hijo"

Han pasado cuatro años desde entonces y Tiffany supo a través de un miembro de la familia que su hija estaba, en ese momento, embarazada de un segundo bebé.

Esto significa que su exmarido, que ahora tiene 44 años, tiene dos hijos con la hija de Tiffany, que ahora tiene 22 años.

Ella ahora tiene dos hijos de mi exmarido. El hombre que la crió como si fuera su propia hija… tiene hijos”, dijo. “Sus hijos son mis nietos y también son medios hermanos de mi hijo. ¡¿Qué tan enfermo es eso?! Es asqueroso. Todavía no he superado esto. No sé cómo superar esto. Sólo quiero seguir adelante”, concluyó la afectada mujer.

