Mexicano crea estatua de una niña que se ahoga y causa conmoción en Bilbao

BILBAO.-Asomando la cabeza entre las turbias aguas del río Nervión de Bilbao, el rostro inquietantemente realista de una joven que se ahoga bajo la marea ha generado polémica entre los habitantes de la ciudad española desde que apareció sin previo aviso la semana pasada.

El artista hiperrealista mexicano Rubén Orozco creó la enigmática figura, titulada "Bihar" ("Mañana" en euskera), para una campaña de la Fundación BBK —el brazo benéfico de la entidad crediticia española Kutxabank— para fomentar el debate sobre la sostenibilidad.

El objetivo es que la gente "tome coincidencia de que sus acciones le pueden hundir o hacer salir a flote como ocurre con la escultura", explica el artista al portal de noticias español Nius.

Una escultura de fibra de vidrio titulada 'Bihar' (Mañana en euskera), del artista hiperrealista mexicano Rubén Orozco, está sumergida en el río Nervión en Bilbao, España, 27 septiembre 2021. REUTERS/Vincent West

A medida que las mareas suben y bajan, la figura de fibra de vidrio de 120 kilogramos se sumerge y se descubre cada día, lo que según BBK es una reflexión sobre lo que puede ocurrir "si seguimos apostando por modelos insostenibles" como los que contribuyen al cambio climático.

"Me transmite mucha tristeza"

Los bilbaínos se despertaron con la instalación el pasado jueves, después de que fuera llevada en barco y bajada a la ría, cerca del centro de la ciudad, a altas horas de la noche.

"Al principio me daba una sensación de agobio, al tener más que la nariz fuera del agua, pero luego me ha dado una sensación de tristeza, a mí me transmite mucha tristeza", dijo Triana Gil.

"Más que nada porque no tiene ni siquiera una cara de agobio, la veo un poco como que está dejándose ahogar (...), como un suicidio o algo así".

Otra espectadora, María, pensó inicialmente que la escultura era un monumento relacionado con un trágico suceso del pasado.

Hoy he sabido que no es por eso, pero también la gente le puede dar diferentes significados", dijo.

"Bihar" no es la primera obra de Orozco que sorprende y conmueve a Bilbao.

Hace dos años, su estatua de tamaño natural de una mujer solitaria sentada en un banco del parque, 'Soledad invisible', suscitó un debate sobre la vida aislada de los ancianos