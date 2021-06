Meghan Markle ya tiene fecha de reapación tras ser madre por segunda ocasión

ESTADOS UNIDOS.- Dos semanas después de convertirse en mamá por segunda vez gracias a la llegada de Lilibet Diana, Meghan Markle reaparece este domingo en un podcast para hablar del lanzamiento de "The Bench", su debut en el mundo de la literatura infantil.

Fue el pasado 4 de junio cuando lo Duques de Sussex recibieron a su segundo heredero, para la que eligieron un nombre compuesto lleno de significado e historia: Lilibet Diana.

Tras el comunicado oficial en el que compartían esta buena noticia, el matrimonio no ha mostrado ninguna imagen de la pequeña, manteniendo así la privacidad que tanto anhelaban cuando eran miembros senior de la Familia Real Británica.

Desde el nacimiento de su hija tan solo hemos visto al príncipe Harry hacer una breve aparición en vídeo para anunciar la próxima edición de los Juegos Invictus 2023, pero ahora le toca el turno a Meghan.

Dos semanas después de ser madre por segunda ocasión, la nuera de Carlos de Inglaterra va a conceder su primera entrevista, está será grabada en un podcast.

La duquesa de Sussex va a participar en el NPR Weekend Show, un programa de podcast que se emite en una fecha muy significativa puesto que este domingo se celebra el Día del padre en Estados Unidos.

Además, solo un día después es el 39 cumpleaños de su cuñado, el príncipe Guillermo, quien ocupa la segunda posición en la línea de sucesión al trono británico. Tal y como ha avanzado Omid Scobie, esta primera charla tras la llegada de Lili, como se refieren a ella cariñosamente, girará en torno al libro que acaba de publicar la duquesa de Sussex, que está teniendo una buena acogida entre el público.

"Después de que su primer libro para niños se convirtiera en un bestseller del New York Times, la duquesa Meghan dará su única entrevista sobre The Bench a Samantha Balaban en el famoso programa de NPR Weekend", indica el periodista.

Omid Scobie es coautor de "Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family", biografía de los Sussex.

Meghan Markle tiene semanas reuniendo buenos momentos, primero la llegada de su hija Lilibeth Diana y después a pocos días la presentación de su libro.

Una serie de eventos afortunados

En las últimas semanas, Meghan Markle y el Príncipe Harry no han dejado de acumular buenas noticias. Primero recibieron a su nueva hija en brazos, de la que dijeron "es más de lo que podríamos imaginar".

Tan solo tres días después, quién fuera protagonista de la serie "Suits" debuta como escritora y presenta su nuevo libro infantil "The Benche", un cuento en el que narra el vínculo paterno.filial desde los ojos de su madre.

Para escribirlo se ha basado en su propia experiencia y a lo largo de las páginas encontramos acuarelas pintadas por Christian Robinson que parecen reflejar su rutina familiar en California.