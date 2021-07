Meghan Markle y Harry reciben "premio especial" por la decisión de tener solo dos hijos

REINO UNIDO.- El Príncipe Harry y Meghan Markle están siendo aplaudidos por una organización benéfica del Reino Unido que fomenta la idea de salvar el mundo, incentivando a las parejas a tener solo dos hijos.

Los Duques de Sussex al tomar esta decisión se hicieron acreedores al "Premio Especial" de Population Matters, organización que reconoce a la pareja por anunciar previamente su decisión de tener como máximo dos hijos.

"Al elegir y declarar públicamente su intención de limitar su familia a dos, el duque y la duquesa de Sussex están ayudando a garantizar un futuro mejor para sus hijos y proporcionando un modelo a seguir para otras familias", escribe la organización sobre la pareja en su sitio web .

Esta no es una decisión tomada a la ligera

La organización Population Matters recordó el momento de la revelación de Harry sobre la expansión de su familia durante una entrevista con la Doctora Jane Goodall para Vogue en 2019. Al platicar sobre su futuro como padre, el príncipe afirmó que su deseo era tener "¡Dos, máximo!".

En esta misma ocasión, Harry también habló sobre sus esfuerzos filantrópicos y sus viajes por todo el mundo como ex miembro trabajador de la familia real británica le abrieron los ojos a los beneficios de preservar el medio ambiente.

"Creo que, extrañamente, debido a la gente que he conocido y los lugares a los que he tenido la suerte de ir, siempre he tenido una conexión y un amor por la naturaleza. Ahora lo veo de manera diferente, sin lugar a dudas. ", le dijo a Goodall, un primatólogo británico pionero.

La organización también rescató una declaración del hijo menor de Lady Di, donde dijo que los humanos de todo el mundo "Deberían poder dejar algo para la próxima generación".

"Felicitamos al duque y la duquesa por tomar esta inteligente decisión y por afirmar que una familia más pequeña también es una familia feliz", agregó la organización.

Meghan y Harry se encontraban ente la media docena de homenajeados de la organización benéfica antes del Día Mundial de la Población el domingo. Los premios se otorgaron a "Personas y organizaciones de todo el mundo por su trabajo progresista, eficaz y valiente en la promoción de los derechos reproductivos, la defensa del medio ambiente y la información al público sobre los desafíos que enfrentamos y las soluciones disponibles".

Los ganadores, incluidos los Duques de Sussex, recibirán una donación de 500 Euros (Cerca de $11,797.41 pesos mexicanos) para ser entregados a una organización benéfica de su elección.

La familia de Markle y Harry

Meghan Markle es una ex actriz estadounidense que se convirtió en duquesa de Sussex al contraer matrimonio con Harry en mayo de 2018 en el Castillo de Windsor. La pareja dio la bienvenida a un hijo al que llamaron Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Después de que la pareja hiciera público los ataques e intromisión de la prensa británica en contra de Meghan, los duques decidieron dejar sus compromisos reales y cambiar su residencia a Montecito, California.