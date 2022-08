Más de 1 de cada 5 adultos estadounidenses no quiere tener hijos: Estudio

LOS ÁNGELES.-Los temores sobre la disminución de las tasas de fertilidad provienen de fuentes tan diversas como el Papa Francisco y el CEO de Tesla, Elon Musk.

La decisión de la Corte Suprema de EU en Dobbs v. Jackson podría obligar a las mujeres a dar a luz en contra de sus deseos, mientras que un editorial británico reciente incluso propuso un impuesto a las personas sin hijos.

Los medios de comunicación señalan regularmente que más estadounidenses tienen menos hijos o renuncian a la paternidad por completo.

Pero, ¿cuántos estadounidenses quieren tener hijos y no pueden? ¿O todavía planean ser padres en el futuro? ¿Cuántos están eligiendo conscientemente no tener hijos nunca?

Si bien las estadísticas oficiales en los Estados Unidos y en otros lugares rastrean la fertilidad, no brindan información sobre las personas que no han tenido hijos. Hay muchos tipos diferentes de personas que no son padres: las personas "sin hijos" no quieren tener hijos; las personas “sin hijos” quieren hijos pero no pueden tenerlos; “todavía no padres” planean tener hijos en el futuro; las personas “indecisas” no están seguras de tener hijos; y las personas "ambivalentes" no están seguras de haber querido tener hijos.

En un estudio de 2022 de 1500 adultos en Michigan, encontraron que el 21.64 % de los adultos no quieren tener hijos y, por lo tanto, eligen no tener hijos.

Identificación de personas sin hijos

Para identificar a las personas sin niños, hicieron a cada participante una serie de hasta tres preguntas:

¿Tiene, o alguna vez ha tenido, hijos biológicos, adoptivos o adoptivos?

¿Planea tener hijos biológicos o adoptados en el futuro?

¿Desearía tener o podría tener hijos biológicos o adoptados?

Los encuestados podían responder "sí", "no" o "no sé" a cada pregunta. Clasificaron como "sin niños" a los que respondieron “no” a las tres.

La estimación del número de personas sin hijos es mucho más alta que estudios nacionales anteriores, que situaron el porcentaje entre el 2 % y el 9 %. Esto probablemente sucedió porque la medición se enfoca en el deseo de una persona de tener hijos, no en su capacidad. Esto es importante porque una persona puede estar libre de hijos ya sea biológicamente capaz de tener hijos o no.

La estimación también es ligeramente más baja que una estimación inicial (27 %) de un estudio de 2021 que se escribió hace aproximadamente un año. El estudio original no permitía a los encuestados responder "No sé" a estas preguntas y, por lo tanto, no podía separar a los indecisos o ambivalentes de los "sin niños".

"Nos sorprendió que después de refinar nuestra medición para distinguir estos grupos únicos, aún observáramos tantos adultos sin hijos", dijo Zachary Neal y Jennifer Watling Neal, profesores asociados de Psicología de la Universidad Estatal de Michigan.

Aproximadamente la mitad de los adultos del estudio eran padres, pero los adultos sin hijos eran el grupo más grande de no padres.

"Si bien nuestra encuesta no fue representativa a nivel nacional, el censo de 2021 mostró que Michigan es demográficamente similar a los Estados Unidos en términos de edad, raza, educación e ingresos. Si el patrón que hemos observado en Michigan refleja las tendencias nacionales, significaría que entre 50 y 60 millones de adultos estadounidenses no tienen hijos", subrayan.

Están decidiendo temprano en la vida

A las personas, especialmente a las mujeres, que dicen que no quieren tener hijos, a menudo se les dice que cambiarán de opinión. "Pero descubrimos que probablemente ese no sea el caso", señalaron.

"En nuestro estudio, las personas informaron haber tomado la decisión de no tener hijos a una edad temprana, con mayor frecuencia en la adolescencia y los 20 años. Además, no son solo los jóvenes los que afirman que no quieren tener hijos. Muchas mujeres que decidieron en su adolescencia no tener hijos ahora son mucho mayores y todavía no tienen hijos", detallaron.

Los hallazgos parten de una investigación realizada en la década de 1970, que encontró que los adultos sin hijos tendían a tomar su decisión más tarde en la vida después de posponer la paternidad durante muchos años. Las decisiones anteriores pueden reflejar normas cambiantes hacia la paternidad y un reconocimiento y aceptación crecientes de un estilo de vida sin hijos.

La despoblación no es el problema

A pesar de la insistencia de Musk en que existe una crisis de subpoblación, la población mundial seguirá creciendo.

Es probable que este crecimiento tenga un impacto negativo en el cambio climático: algunos investigadores sostienen que una de las mejores formas de reducir las emisiones de carbono es tener menos hijos.

Mientras tanto, la decisión de Dobbs tiene implicaciones escalofriantes para los millones de estadounidenses que no tienen hijos: una gran parte de ellos ahora corre el riesgo de verse obligados a tener hijos a pesar de no quererlos.

Los problemas que afectan a los estadounidenses sin hijos van más allá de la libertad reproductiva. Por ejemplo, las políticas laborales sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida a menudo favorecen a los padres. Debido a que muchas personas no tienen hijos, creemos que las necesidades de este grupo merecen más atención por parte de los legisladores.

Artículo original publicado en The Conversation