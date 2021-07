Maravillosos videojuegos antiguos de los 80 con los que estábamos obsesionados

CIUDAD DE MÉXICO.- En los años 80, los niños no teníamos consolas portátiles de videojuegos ni aplicaciones de teléfonos para jugar, sobre todo porque los teléfonos que teníamos en casa eran enormes, no tenían pantalla y marcábamos los números de nuestros amigos con una ruleta.

En el mejor de los casos, disponíamos de un novedoso dispositivo doméstico como la Atari 2600, la ColecoVision o la Intellivision conectado a nuestros televisores para poder jugar a videojuegos de 8 bits. Tampoco era habitual, ya que esos sistemas para jugar eran bastante caros... pero siempre tenías un amigo que lo tenía en casa, y entonces se abría ante ti un mundo maravilloso en el que sumergirse más allá de la televisión y los primeros vídeos VHS... o Beta o 2000.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Si los niños teníamos suerte, disponíamos de una Nintendo Entertainment System (NES), pero si no era así, y no tenías un amigo de lo que comentábamos antes, nos teníamos que dirigir a los salones recreativos con un montón de monedas en el bolsillo y rezar para no morir demasiado rápido a manos de un fantasma malvado o por una caída en el hielo.

Nos podíamos gastar en minutos nuestras pagas enteras enfrentándonos a los amigos jugando a Street Fighter. Peleas eternas, míticas, con mucha gente ante la máquina mientras desplegábamos todas nuestras habilidades.

Y aunque Minecraft tiene el aspecto de algunos de estos juegos de 8 bits, la jugabilidad en el sistema actual es mucho más fluida y sencilla que los juegos y mandos, a menudo frustrantes, que los niños de los 80 pasaban incontables horas de su vida intentando dominar. Y ni hablar de tener que soplar repetidamente los cartuchos para que funcionaran.



Algunos video juegos de los 80

He aquí algunos de los juegos favoritos de antaño que mantenían a los niños pegados a sus consolas y luchando por el tiempo de pantalla en los años 80. Y, como no todo en la vida es bueno, también tenemos los peores videojuegos de la historia.

De hecho, también nos enfadamos cuando los jugamos. Sea como sea, sirva este artículo como nuestro sentido homenaje a algunos de los juegos que tan felices nos hicieron a muchos y que tantas y tantas pesetas nos costaron para poder fardar ante nuestros amigos en los recreativos.

TOP 12 de Videojuegos de los 80