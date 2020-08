Maestra de la princesa Charlotte se casa con el mejor amigo de William

INGLATERRA.- El verano pasado se dio a conocer que Thomas van Straubenzee, padrino de la princesa Charlotte y mejor amigo de William se había comprometido con la profesora del colegio Thomas Battersea’s, Lucy Lanigan-O’Keeffe, según algunos medios, la boda estaba prevista para abril pero por la pandemia del coronavirus tuvo que ser pospuesta y finalmente, el pasado 24 de julio se dijeron el "¡Sí, acepto!" en una discreta ceremonia.

Al igual que la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, Thomas y Lucy se casaron en compañía de sus familiares más cercanos, debido que las autoridades británicas restringieron las celebraciones con más de 30 invitados, la ceremonia se llevó a cabo en una iglesia de Chelsea.

Lucy Lanigan-O’Keeffe es maestra de la princesa Charlotte.

Aunque su boda no fue como la planearon en un inicio, según publicó el diario The Sunday Times, la pareja tuvo que apresurar su enlace porque esperan a su primer hijo y no querían que naciera sin haberse casado. Hace unos meses, incluso se llegó a decir que el príncipe George y la princesa Charlotte podrían participar en la boda como pajes, tal y como lo hicieron con los duques de Sussex y con la princesa Eugenia y Jack Brooksbank.

Sin que se haya confirmado dicha información, lo cierto es que para esta celebración se tenía previsto el esperado reencuentro entre Meghan Markle y Kate Middleton, luego de varias teorías sobre su enemistad mientras coincidieron dentro de la familia real. No obstante, no se han vuelto a ver a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus.