MET Gala 2021: Dónde y cuándo ver la alfombra roja más esperada del año

ESTADOS UNIDOS.- Hoy se llevará a cabo la edición 2021 de la MET Gala, el evento más importante para los amantes de la moda en el mundo y que contará con la asistencia de algunas de las principales celebridades más importantes del momento: Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, Naomi Osaka y Tom Ford, entre otros que faltan por confirmar.

La gala más original de Nueva York se celebrará después que el Museo de Arte Metropolitano y la Revista Vogue USA, encargados de uno de los mayores acontecimientos sociales del año, se vieran forzados a posponer indefinidamente y luego cancelar el evento por la pandemia del coronavirus.

El evento organizado por la icónica Anna Wintour tiene como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, este año se desplegará su larga pasarela sobre las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York bajo la temática “América”, que requerirá que las celebridades porten modelos diseñados para recordar y celebrar todo lo relacionado con la moda estadounidense.

Rediseño de moda estadounidense

A través de sus propuestas de diseño, las celebridades tendrán la tarea de reexaminar la identidad de la moda estadounidense, especialmente influenciada por los movimientos políticos y de justicia social que han generado un gran cambio en los últimos años.

Acorde con la Revista Vogue, el código de vestimenta para los asistentes a la gala este año exige el uso de máscaras faciales. Además, los asistentes tendrán que presentar un comprobante que compruebe su esquema de vacunación completo y una prueba PCR negativa al menos de un día anterior al evento.

¿Dónde ver la pasarela?

La antesala del MET Gala 2021 será transmitida a través de la cadena de televisión “E! Entretainment” a partir de las 16:00 horas de México, además puedes seguir el paso a paso por el sitio oficial de la revista Vogue Americana o a través de sus diversas redes sociales.

Una nueva logística

Asimismo, esta vez el evento será “más íntimo” y coincidirá con el cierre de la Semana de la Moda en Nueva York, por lo que por primera ocasión se dividirá en dos partes diferentes que se presentarán de manera escalonada.

La primera de ellas se titulará “In America: A Lexicon of Fashion” y abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022. Tiene como objetivo “celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense”.

La segunda, “In America: An Anthology oh Fashion”, abrirá el 5 de mayo del 2022 pero también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y “Explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios”. Esta segunda etapa ya se verá acompañada de un MET Gala al uso, que se celebrará el primer lunes de mayo, es decir, el 2 de mayo de 2022.

Un menú incluyente

Por otra parte, la gala contará con un menú superespecial que servirá a todos sus invitados: un menú plant-based. Esta decisión se alinea a su misión de promover la equidad, la diversidad y la inclusión para de alguna manera, estar a tono con el lema de este año: Independencia americana.

El trabajo culinario de esta prestigiosa celebración está a cargo de 10 chefs que prepararán un menú de canapés, un plato principal y postres hechos a base de plantas. Estos cocineros fueron elegidos por el famoso chef Marcus Samuelsson.

La lista incluye a los reconocidos expertos en el arte culinario Junghyun Park of Atomix, la chef ejecutiva de Aquavit, Emma Bengtsson, el pastelero de Le Bernardin, Thomas Raquel, Fariyal Abdullahi, Nasim Alikhani, Lazarus Lynch, Erik Ramirez, Sophia Roe, Simone Tong y Fabian von Hauske.