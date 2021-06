Jill Baiden en la portada de Vogue, logró lo que Melania no pudo

ESTADOS UNIDOS.- La Doctora y Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden ha estado en la mira del ojo público desde las apariciones en campaña de su esposo y ahora presidente, se ha hablado mucho de sus looks, el statement que hacen y la historia que cuentan.

Esta vez sorprendió al aparecer en la portada de la revista internacional Vogue, la cual, desde hace varios años brinda una de sus portadas a cada Primera Dama.

Esta es una regla dentro del protocolo de las Primeras Damas, la única que no contó con esta oportunidad fue Melania Trump. La ex primera dama no logró ser la cara de ninguna edición, se presume, por la diferencia de ideologías de la administración de su esposo, Donald Trump, con la directora de la revista, Anna Wintour.

Incluso se comenta que el equipo de la publicación se puso en contacto con Melania pero ella rechazó este encuentro ya que no se le prometió la portada.

Una Primera Dama cercana a su pueblo

“Una primera dama para todos nosotros” es el título que aparece en este número, la Dra. Jill Biden muestra una sonrisa dulce, sencilla y una cercanía a La Casa Blanca posando desde uno de los balcones de la residencia. El look con el que aparece pertenece a la colección Spring 2021 de Oscar de la Renta.

El vestido es de corte midi, ceñido en la cintura y con volumen en las mangas, presenta un estampádo floral con fondo azul marino. Una pieza sin duda elegante y con acentos de colores que ha encantado a propios y extraños. Los accesorios no quedaron fuera, pues portó unos pendientes de diseño exclusivo de la casa Tiffany & Co.

La Doctora Biden ha dejado claro en más de una ocasión, que uno de sus diseñadores preferidos es Oscar de la Renta, del que ha portado varios modelos a lo largo de sus apariciones en redes sociales y en público, incluso vistió un diseño suyo para la celebración por la victoria electoral del demócrata.

Dos damas de la Casa Blanca en la portada de Vogue

En enero pasado Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos, fue quien protagonizó la portada de esta misma publicación, su look causó una gran polémica por lucir un aspecto poco formal.

Los atuendos de Kamala y la Dra. Biden han dado de qué hablar y nos han puesto a repensar si en verdad son ellas las nuevas Fashion Icons de la Casa Blanca y no sus nietas, como muchos pensamos desde la investidura.

La publicación celebra la vida y logros de Jill Biden, aparte de ser funcionaria en La Casa Blanca es doctora y educadora. Brinda cursos y conferencias en diferentes partes y a diferencia de la administración pasada, ella ha logrado que la gente se sienta más cercana.