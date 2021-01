Se disculpa Anna Wintour por portada de Kamala Harris

ESTADOS UNIDOS.- Anna Wintour, la editora de Vogue Estados Unidos, salió a ofrecer disculpas por la reciente polémica desatada por la portada de la edición de febrero en la que aparece la primera mujer vicepresidenta y afroamericana Kamala Harris.

A pesar de la relevancia que tiene la aparición de Harris en la publicación, los usuarios en redes sociales quedaron decepcionados, sobre todo por el tipo de look con el que aparece en la imagen.

Ante la controversia, Anna Wintour, editora en jefa de la revista, tuvo que salir a dar la cara y dejar en claro que su intención jamás fue la de minimizar los logros de Harris.

En la foto, Kamala posa frente a un fondo verde con una cortina rosa y con una chamarra marrón, pantalones negros y tenis Converse del mismo color; atuendo que en opinión de muchos, no está a la altura ni de la revista o de la importancia de su puesto en el actual panorama político.

Sobre ello, Wintour aseguró en un comunicado que envió al periódico The New York Times: "Quiero reiterar que no era nuestra intención en absoluto, de ninguna manera, disminuir la importancia de la increíble victoria de la vicepresidenta electa.

"Queremos celebrar la asombrosa victoria de la vicepresidenta electa Harris y el momento importante que representa para la historia de Estados Unidos y, en particular, para las mujeres de color de todo el mundo", aseguró Wintour.

Según varios medios, la propia Kamala Harris se decepcionó con su portada, ya que originalmente se había acordado que aparecería con otra foto.

Al respecto, Anna Wintour aclaró que nunca se acordó algún tipo de imagen en especial y que todo el equipo de la revista llegó a la conclusión de que la foto en la que Kamala aparece con un look informal va muy acorde para los tiempos que se viven en todo el planeta.