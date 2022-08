Los estudiantes universitarios se identifican cada vez más más allá de 'ella' y 'él'

ESTADOS UNIDOS.-"Cuando los estudiantes de hoy llenan sus solicitudes universitarias, no solo se identifican como "ella" o "él". Más del 3% de los estudiantes universitarios que ingresan usan un conjunto diferente de pronombres. Eso es según mi análisis de más de 1.2 millones de solicitudes enviadas para el año escolar 2022-23 a través de Common App, una plataforma de solicitud en línea utilizada por más de 900 universidades", indica Genny Beemyn, director del Centro Stonewall de UMass Amherst.

Si bien el 3% puede no parecer mucho, representa a casi 37 mil estudiantes. También es indicativo de un número creciente de jóvenes que se identifican fuera de un binario de género, es decir, no se identifican como hombre o mujer. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes universitarios que indicaron que no son binarios en una encuesta nacional se ha más que triplicado del 1.4 % en 2016 al 5.1 % en 2022.

Más allá del binario

"Al analizar los datos de Common App, encontré que el 2.2 % de los estudiantes (más de 26 mil personas) que solicitaron ingreso a la universidad para este otoño se identificaron como transgénero o no binarios. Es probable que esta cifra no sea suficiente porque algunos estudiantes pueden ser reacios a indicar su identidad de género en un formulario de admisión. Por ejemplo, los estudiantes a menudo completan sus solicitudes universitarias con sus familias y es poco probable que declaren que son trans o no binarios si no se lo dicen", detalla Beemyn.

Los líderes de Common App proporcionaron datos de las solicitudes universitarias para el año escolar 2022-23 para que se pudiera analizar cómo los estudiantes de hoy identifican su género y qué pronombres usan. Los nombres de los estudiantes y otra información de identificación fueron retenidos.

"Al observar cómo los estudiantes nombraron su género y pronombres en la Common App , me llamaron la atención dos tendencias contrastantes", subraya el experto.

"Una es la cantidad de formas que los estudiantes no binarios han desarrollado para describir su género. Mientras que las personas trans usaron relativamente pocas etiquetas de identidad de género para sí mismas cuando me declararon no binarias a fines de la década de 1990, estos estudiantes proporcionaron aproximadamente 130 géneros diferentes y alrededor de 78 conjuntos de pronombres diferentes, desde "ae/aem", que se usó por primera vez en 1920 novela de ciencia ficción con personajes de tercer género que nacieron del aire, a "ze/zir", que probablemente se basa en el pronombre de tercera persona del plural alemán "sie"".

Los jóvenes utilizan una variedad cada vez mayor de pronombres para referirse a sí mismos.

Expresiones únicas

Mediante el uso de diferentes etiquetas y pronombres de género, los jóvenes no binarios están haciendo distinciones detalladas entre diferentes identidades de género y mostrando cómo el género es único para el individuo. Por ejemplo, la identidad de género más común escrita por los estudiantes fue "género fluido", que fue dada por más del 40% de los escritos. Al mismo tiempo, muchos estudiantes mencionaron la forma específica en que su género es fluido, como individuos de género, cuyo género puede ser fluido entre géneros femeninos, géneros no binarios y ausencia de género, pero que no abarca géneros masculinos.

En contraste con la proliferación de etiquetas de género, la otra tendencia importante entre los solicitantes universitarios fue el uso común de los pronombres "ellos".

De los estudiantes que usaron pronombres distintos a “ella” o “él”, casi el 97 % indicó que usaba “ellos” como uno de sus conjuntos de pronombres. Solo 19 estudiantes informaron usar solo neopronombres, o pronombres nuevos, es decir, pronombres singulares en tercera persona distintos de los comunes de ella, él, ellos y eso, para ellos mismos.

El uso de “they/them (ellos)” en singular no es nuevo. La práctica se remonta al menos a los años 1300. El singular “ellos/ellas” cayó en desgracia en el siglo XIX, cuando “él/él” comenzó a usarse ampliamente de forma genérica para referirse a alguien en tercera persona, a pesar de la oposición de muchas mujeres.

Cuestiones de aceptación

A diferencia de los intentos anteriores de crear un pronombre singular en tercera persona, el singular “ellos” se ha popularizado en la sociedad en general. Se considera lenguaje apropiado por los diccionarios en línea, las pautas de estilo de escritura y los medios de comunicación. "Ellos" en singular incluso fue declarado "palabra del año" por Merriam-Webster en 2019. La Sociedad Estadounidense de Dialectos designó "ellos" como "palabra de la década" para la década de 2010.

El uso generalizado de “ellos” puede ser un reconocimiento por parte de muchos estudiantes no binarios de la dificultad de lograr que otros usen pronombres que pueden no ser muy conocidos incluso en las comunidades trans. "Esta fue mi propia experiencia", dice el experto.

"Cuando declaré que no era binario hace décadas, les pedí a otros que usaran "ze/hir". Pero pocas personas lo hicieron. A diferencia de “ellos/ellas”, no era un lenguaje que conocían o que se sentían cómodos usando. Después de unos años, decidí pasar por "ellos/ellas" y encontré personas en general más dispuestas y capaces de respetar mi identidad. Ciertamente ayudó que trabajé en educación superior dirigiendo un centro LGBTQ+", afirma Genny Beemyn.

Los desafíos permanecen

A pesar de la creciente visibilidad de los neopronombres en la actualidad, las personas que usan estos pronombres todavía tienen dificultades para lograr que otros los aprendan y los respeten.

"Los neopronombres apenas son más aceptados en la sociedad en general ahora que cuando los usé a fines de la década de 1990, o cuando se propusieron ya en el siglo XVIII", subraya.

Aprender todos los géneros y pronombres que usan las personas no binarias hoy en día sería una tarea difícil e interminable, ya que sin duda se seguirán inventando más y más géneros y pronombres.

Pero conocer todas las opciones de género posibles no debería ser el objetivo. "Lo que creo que importa es saber cómo las personas en nuestras vidas ven su género y qué pronombres usan para sí mismos y luego usar estos pronombres".

Esto puede implicar aprender diferentes palabras para referirse a alguien, pero las personas siempre están aprendiendo nuevos términos. ¿Cuántas personas conocían la palabra “coronavirus” hace cinco años?

"El uso de nuevos pronombres para los demás afirma quiénes son y les permite sentirse respetados y vistos. Para muchas personas jóvenes no binarias que informan que a menudo tienen un género equivocado, recibir apoyo para sus identidades de género puede mejorar su salud mental y reducir su sentido de estigma social. Realmente no se necesita mucho para aprender a usar pronombres como “ze/hir” o “xe/xem”, pero puede ayudar mucho a construir una relación positiva con alguien y crear una cultura inclusiva para las personas no binarias", finaliza.

Artículo original publicado en The Conversation