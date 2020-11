Los cantantes son seres humanos: Javier Camarena

A través de un video que colgó en su cuenta de Instagram el pasado viernes 14 de noviembre, el tenor mexicano Javier Camarena habló de una lesión en sus cuerdas vocales de la que se recupera y que lo ha mantenido en un descanso prescrito por su médico. El cantante relató estos meses que han coincidido con la pandemia y dijo que las afecciones con las cuerdas vocales son un tema tabú entre los cantantes operísticos.

En el video que dura cerca de una hora y que hasta el domingo por la noche ya cuenta con cerca de 7 mil reproducciones, el tenor habló sin cortapisas de lo que dijo "es un tema que es súper tabú para todos los estamos trabajando en este medio y es respecto a las lesiones que puede haber en las cuerdas vocales de los cantantes".

Dijo que la idea general que se tiene de un cantante operístico es que "te vuelves un Superman de la voz, una máquina de canto, que tienes la obligación de estar siempre al 100%, que puedes hacer lo que se te dé la gana y que porque tienes una técnica vocal desarrollada no te puede pasar absolutamente nada".

Todo el relato de Javier Camarena está vinculado a este periodo vivido por la pandemia por el Covid-19, y comparte que se habla muy poco de este tema y "cuando te encuentras en una situación de esta naturaleza, por momentos puedes llegar a sentir que estás solo, que estas enfrentando una situación que solamente te puede pasar a ti y que como nadie la comenta no sabes que es algo que puede ser bastante común".

Pide que valoren a sus artistas: "De corazón se los pido, trabajamos mucho en perfeccionar, en hacer de nuestra voz un instrumento de precisión. No se olviden que somos seres humanos, que tenemos derecho a enfermarnos, y que como cualquier deportista no está exento de una lesión, nosotros tampoco. Tómenlo en cuenta cuando se trate de juzgar a un cantante cuando tuvo un mal momento".

Camarena cuenta en el video que cuando antes de comenzar la pandemia sostuvo una gira por España que pudo concluir, pero donde empezó con un resfriado y mucha tos, su viaje a México para interpretar "La hija del regimiento" y participación en Nueva York que al final se canceló por la pandemia y que lo llevó por fin a su casa, donde tuvo un descanso intenso y del que comenzó a salir en mayo para el concierto del día de las madres, y luego comenzó a retomar poco a poco sus actividades hasta que a finales de agosto sintió comenzó a sentir un problemas con su voz.

Cuenta que comenzó tratamientos médicos, hasta que lo vio un foniatra especializado en cantantes que le prescribió descanso absoluto. Pero él ya se había comprometido a cantar "Marino Faliero", cuyos ensayos comenzaron hace tres semanas, y cuenta que fue muy complicado tomar la determinación de no cantar.

"No voy a estar tranquilo a la hora de cantar, por temor a una recaída lo que quiero es hacer las cosas bien hoy y asegurarme de que este periodo de trabajo de tres semanas y media o un mes, sea lo que tengo que hacer para asegurarme de que esto no vuelve a pasar. Hoy la prioridad para mí es la salud, mi salud vocal, y lo demás vendrá después... Yo me quedo... sí tenía muchas ganas de hacer esta producción, tenía muchas ganas de hacer el trabajo en Bérgamo, pero estoy pensado en la prioridad, que es mi salud, en esto que es lo que me va a seguir, primero Dios, dando la oportunidad de trabajar", señaló el tenor.

Camarena, quien compara a los cantantes de ópera con fisicoculturistas o deportistas de alto rendimiento que deben mantener un entrenamiento riguroso, dijo que las próximas semanas serán cruciales para que todo este tratamiento que está haciendo llegue a buen término "y cuando el doctor me diga vete como hilo de media solo en ese momento lo voy a dar".

El tenor con larga trayectoria internacional les dio un consejo a los cantantes jóvenes: "por favor, aprendan a escuchar a su cuerpo, aprendan a escuchar a su voz, y respétenla muchísimo, ese es su tesoro, hay que administrarlo de la mejor manera. El mundo está ahí, las oportunidades para quien sigue trabajando, el trabajo está ahí, las oportunidades siguen ahí; que no sea un motivo de presión para ti, para ir en contra de tu cuerpo, en contra de tu voz".

Dijo que la suya no ha sido algo de consecuencia tan dramática, "es algo que tiene solución, afortunadamente" y dijo que "Si Dios quiere para los conciertos, en España, el primer mes del año próximo, primero Dios estaremos súper, súper bien. Estoy siguiendo todas las indicaciones de mi médico, apapachado por mi familia" y aseguró que en una semana contará cómo va la evolución.