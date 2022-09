Las personas piensan que deberían hablar menos para gustar, pero una nueva investigación sugiere que debería hablar más en conversaciones con extraños

LONDRES.-"En las conversaciones con extraños, las personas tienden a pensar que deben hablar menos de la mitad del tiempo para ser agradables, pero más de la mitad del tiempo para ser interesantes, según una nueva investigación que realizamos mis colegas Tim Wilson, Dan Gilbert y yo", dice Quinn Hirschi, investigadora Principal en el Centro para la Investigación de Decisiones de la Universidad de Chicago.

"Pero también hemos descubierto que esta intuición es incorrecta. Nuestro artículo, publicado recientemente en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, arroja luz sobre la prevalencia de estas creencias y cómo se confunden de dos maneras", agrega.

"Primero, descubrimos que las personas tienden a pensar que deberían hablar alrededor del 45% del tiempo para ser agradables en una conversación individual con alguien nuevo. Sin embargo, parece que hablar un poco más es en realidad una mejor estrategia", señala Hirschi.

En nuestro estudio, indica, "asignamos personas al azar para hablar el 30 %, 40 %, 50 %, 60 % o 70 % del tiempo en una conversación con alguien nuevo. Descubrimos que cuanto más hablaban los participantes, más les gustaban a sus nuevos compañeros de conversación. Llamamos “sesgo de reticencia” a la creencia errónea de que ser más callado te hace más agradable".

Este fue solo un estudio con 116 participantes, pero el resultado se alinea con los hallazgos previos de otros investigadores. Por ejemplo, un estudio anterior asignó aleatoriamente a un participante de un par para que asumiera el papel de "hablante" y al otro para que asumiera el papel de "oyente". Después de participar en interacciones de 12 minutos, a los oyentes les gustaban más los oradores que los oradores les gustaban los oyentes porque los oyentes se sentían más similares a los hablantes que los hablantes a los oyentes. Este resultado sugiere una razón por la que las personas prefieren a los que hablan: aprender más sobre un nuevo compañero de conversación puede hacerte sentir que tienes más en común con ellos.

El segundo error que encontramos que cometen las personas es no reconocer que sus nuevos interlocutores formarán impresiones globales de ellos que no son extremadamente matizadas. En otras palabras, es poco probable que las personas abandonen una conversación con alguien nuevo pensando que su compañero de interacción era bastante interesante pero no muy agradable. Más bien, es probable que formen una impresión global, por ejemplo, una impresión generalmente positiva, en la que ven a su pareja como interesante y agradable.

"Por estas razones, nuestra nueva investigación sugiere que, en igualdad de condiciones, debe hablar más de lo que normalmente lo haría en conversaciones con personas nuevas para causar una buena primera impresión", subrayan.

Es posible que los consejos que ha escuchado sobre cómo causar una buena primera impresión no se basen en pruebas. Pixabay

Por qué importa

Mucha gente quiere saber cómo dar una buena primera impresión, como lo demuestra la perdurable popularidad de los libros de autoayuda relacionados.

Pero debido a que tales libros no siempre se basan en evidencia empírica, pueden desviar a las personas con afirmaciones infundadas como este consejo de "Cómo ganar amigos e influir en las personas": "Recuerde que las personas con las que está hablando están cien veces más interesadas en sí mismos… de lo que están en ti".

"Investigaciones como la nuestra pueden ayudar a las personas a obtener una comprensión más científica de las interacciones sociales con personas nuevas y, en última instancia, a tener más confianza y conocimientos sobre cómo dar una buena primera impresión", afirma la experta.

Lo que aún no se sabe

"En nuestra investigación, se instruyó a los participantes para que hablaran durante una cierta cantidad de tiempo en sus conversaciones. Este enfoque tiene el beneficio obvio de permitirnos manipular cuidadosamente el tiempo de uso de la palabra. Sin embargo, una limitación es que no refleja conversaciones más naturales en las que las personas eligen cuánto tiempo hablar en lugar de escuchar. La investigación futura debería investigar si nuestros hallazgos se generalizan a interacciones más naturales", dice la científica.

"Además, asignamos personas para hablar solo hasta el 70% del tiempo. Es posible, e incluso probable, que dominar por completo una conversación, como hablar el 90% del tiempo, no sea una estrategia óptima. Nuestra investigación no sugiere que las personas deban avasallar a un compañero de conversación, sino que deberían sentirse cómodos hablando más de lo que normalmente lo harían", finaliza.

Artículo original publicado en The Conversation