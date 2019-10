Las maldades de Catalina Creel en "Cuna de Lobos"

Esta noche se estrena por Las Estrellas, "Cuna de Lobos", a las 21:30 horas, pero desde el viernes la empresa puso disponibles los primeros cinco capítulos de la serie, por lo que a continuación te compartimos las maldades que ha hecho Catalina Creel (Paz Vega) en tan poco tiempo.



1.- Matar a Carlos Larios. La nueva versión inicia cuando Catalina mata a su esposo y no en un accidente automovilístico, como en la primera versión, sino en un yate en el que los dos celebrarían la presentación de la nueva colección de Gothier, su empresa joyera. Curiosamente, ese mismo día tuvo un infarto y el doctor le recetó reposo y evitar beber y fumar.



2.- Catalina pensaba en su cuñado para tener sexo con su esposo. Antes de morir, Carlos recibió llamadas y mensajes que le decían que Alejandro no era su hijo. También recibió mensajes con fotos de su esposa Catalina besándose... ¡Con su hermano! Cuando él le reclamó, estando en el yate, ella le reveló que para acostarse con él tenía que pensar en su hermano, Francisco Larios (Flavio Medina). De la impresión, a Carlos le vuelve el infarto y Catalina aprovecha para echarlo al agua, primero de un empujón y luego, cuando ve que estaba subiendo de nuevo al barco, le da un golpe con un extintor que lo mata antes de caer al agua.

3.- Cuida mucho a tu hijo", periodista. En el primer capítulo, Luis Guzmán (Osvaldo de León) encara a Catalina para preguntarle por la red de tráfico de diamantes. Como consecuencia, despiden a Luis y no solo eso, días después, su pequeño hijo con síndrome de Down, Matías, desaparece de su casa. En la desesperación por encontrarlo aparece Catalina llevándolo de la mano. Al devolverle a su hijo le dice que sólo fueron a dar un paseo y que cuidara mucho a su hijo, una clara advertencia para que dejara de investigar sobre ella.



4.- Pone a su hijastro en una escena del crimen. Al leer el testamento es cuando Catalina desata su furia, ya que además de que su esposo no la tomó en cuenta como cofundadora del imperio joyero, Carlos decide que el heredero universal sea el primero de sus hijos en casarse y tener descendencia. Por eso, aprovecha que José Carlos (Gonzalo García Vivanco) tiene problemas de adicciones para ponerlo en un hotel junto a una mujer casi asesinada a golpes y que sea llevado a prisión. Afortunadamente su tía Ámbar (Nailea Norvind) paga su fianza y José Carlos comienza a darse cuenta del malvado plan.

5.- Pasado porno. Una sorpresa quería darle la novia de Alejandro al llegar a su casa sorpresivamente, sin embargo, lo que encontró fue a su novio con otro hombre. En el enojo, le toma fotos y jura decirle a todo el mundo que es gay y días después le llama para informarle que dará una entrevista donde soltará toda la verdad sobre él. Cuando Catalina se entera, la intercepta con toda la elegancia del mundo para enseñarle unos videos suyos haciendo porno y cuestionándole el giro tan interesante de su carrera, de actriz de cine para adultos a animadora infantil. "Yo también puedo dar entrevistas muy interesantes", le dice para que ella se calle.

6.- Ahoga, empastilla y manda a matar a su cuñada Ámbar. Aunque muy elegante, Catalina aprovecha cada oportunidad para restregarle a Ámbar su incapacidad para tener hijos y su deteriorada salud mental.

Incluso, hace que su esposo Francisco reciba un mensaje que a ella le compruebe que son amantes. Lo que Catalina no esperaba es que Ámbar llegara al punto en el que ambos se habían quedado de ver en Acapulco. Comienzan una pelea en la que intenta ahogarla en la alberca, pero Ámbar sobrevive; antes de que pueda escapar, Catalina la golpea en la cabeza con una escultura, la amarra y la echa en un sótano pero Ámbar no se muere, por eso manda a su cómplice a que se deshaga de ella. El cómplice lleva el coche de Ámbar con ella adentro a que lo destruyan a cambio de una fuerte suma de dinero, pero queda la duda de si Ámbar pudo escapar o no por una escena en una gasolinera.

7.- Mata al forense. "La primera vez que matas sientes miedo", dice Catalina. El forense, un amigo del periodista Luis Guzmán le informa, primero, que la verdadera causa del fallecimiento del esposo de Carlos Larios no era ahogamiento sino un golpe en la frente, pero Catalina lo soborna para que haga un informe oficial con otra causa de muerte. Antes de escapar del país, el forense le manda a Carlos el informe real, pero Catalina se entera y va ella misma a matarlo.

Hasta el momento, estas son las maldades de Creel, y será hasta la próxima semana que se descubran los demás asesinatos de la bella y letal Catalina Creel.