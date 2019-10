¿La infidelidad está siempre mal y siempre es inaceptable?

MÉXICO.- Una nueva dimensión en el estudio de la pareja, la confianza y las expectativas del amor.

Demián Bucay, sicoterapeuta, desmenuza la infidelidad en el mundo actual y nos aclara el panorama sobre algunos tabúes y dogmas de este controvertido tema.



El autor analiza como la fidelidad se asienta como base moral del matrimonio y a pesar de ello, una de cada tres parejas tendrá que afrontar una situación de adulterio en algún momento de esa relación. Bucay nos ofrece las explicaciones biológicas y sociológicas que se han esgrimido sobre la infidelidad y todas las aristas que se desprenden de esta práctica: cómo afecta a quien comete la infidelidad y cómo la vive el que se siente traicionado.



Las reflexiones sobre el tema no sólo están bien documentadas, son inteligentes y muy controvertidas. Contrariando, por ejemplo, a quienes dan por ciertas e inequívocas frases tales como: “una vez infiel, siempre infiel”, “se busca afuera lo que no se tiene en casa” o aquella de “quien perdona una infidelidad no tiene dignidad”. Bucay como psicoterapeuta advierte antes de creer ciegamente en estas sentencias hay que cuestionarse todo acerca de las circunstancias. Y en este libro encontraremos varios testimonios y ejemplos de lo que les sucede a varias parejas en la vida actual.



La infidelidad no es un juego insignificante y sin consecuencias, pero tampoco es la causa de una separación definitiva en algunos casos. Cada pareja que se encuentra en alguna situación así debe sopesar y resolver si se puede andar hacia adelante o el adulterio es la respuesta al fin del compromiso amoroso. ¿Cómo saberlo y cómo resolverlo? Demián Bucay nos ofrece varias pistas sobre ello.