Jorge Marín defiende el arte al presentar obra "Diacronías"

Ciudad de México.- El escultor mexicano Jorge Marín presenta la obra "Diacronías" y comenta que el arte es un elemento de la canasta básica que fomenta la cultura y el crecimiento de los seres humanos.



El arte es un elemento de la canasta básica, sin arte no hay cultura y no hay crecimiento para nosotros, nuestro trabajo es acercar el arte a las personas, a muchos que no la entienden y que la ven como rareza", dijo en entrevista el escultor durante la inauguración de su exposición "Diacronías" en el parque La Mexicana de la Ciudad de México.