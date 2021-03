Ismael Corona representa "Conejo blanco, conejo rojo"

Cuando estaba cerca de entrar al escenario, Ismael Corona se reprendió a sí mismo por no haberse preparado como normalmente lo hace.

Pero tampoco había manera de hacerlo previamente, pues al igual que lo habían hecho en años anteriores personas como Ludwika Paleta, Luis Gerardo Méndez, Ana Serradilla y Bruno Bichir, se enteró de lo que tenía que hacer hasta recibir, frente al público, un sobre sellado con la puesta en escena en su interior.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"No tenía ni idea de lo que iba a hacer, iba descubriendo todo en ese momento", indicó en una entrevista posterior al trabajo.

Ismael, de 28 años, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario, fue el responsable de protagonizar por única vez "Conejo blanco, conejo rojo", en donde la condición es que el participante deba seguir las instrucciones que están en el texto y nadie, ni elenco, ni asistentes, revelen de qué va la historia.

función virtual de esta noche fue una manera de conmemorar el 13 de marzo de 2020, fecha en que la gran mayoría de espacios teatrales en México, cerraron con la llegada de la Covid-19.

"Conejo blanco, conejo rojo" es original del escritor iraní Nassim Soleimanpour, quien ante la imposibilidad de no poder salir de su pais, escribió la obra con la cual ha viajado por el mundo.

Cada función es única, pues primero es una actriz o actor diferente cada noche y quien nunca ha leído nada del texto, por lo que no requiere ser ensayada o contar con un director.

"No tuve ni ganas de investigar, (pero) al estar dije: chin, me hubiera preparado", reflexionó instantes después de su presentación.

"Claro que lo volvería a hacer, pero ya no se podrá, ya haría trampa", bromeó el histrión.

Mónica Huarte, Regina Orozco, Úrsula Pruneda, Itatí Cantoral, Ofelia Medina y Daniel Giménez Cacho, han sido otros actores que han experimentado la puesta en escena.

La Teatrería, donde se realizaban las funciones de la obra, aún no tiene fecha de reapertura. La próxima semana los teatros en la Ciudad de México pueden abrir con un 30% de aforo máximo, pero varios empresarios han declarado que esta cifra no hace viable la reapertura.