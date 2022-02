Isabel II celebra 70 años de reinado: 10 de sus momentos más emblemáticos

REINO UNIDO.- El día de hoy comienzan los festejos por el 70 aniversario de la coronación de la reina Isabel II, un hecho sin precedentes en Gran Bretaña porque se convierte en la primera monarca con más tiempo gobernando en su historia, tiempo en el que la monarca ha tenido que enfrentar diversos desafíos y hasta romper ciertas reglas.

En este jubileo de platino, por primera vez la reina Isabel no estará acompañada por el príncipe de Felipe, duque de Edimburgo, quien falleció el 9 de abril de 2021, ocho días antes de cumplir 100 años; él era su fortaleza y su mejor consejero; pero como siempre la soberana seguirá adelante con sus obligaciones y las celebraciones por su 70 aniversario como reina, culminarán en junio con eventos como el desfile Tropping the Colour, una ceremonia religiosa en la iglesia de San Pablo en Londres y un concierto en el Palacio de Buckingham.

El camino de una Reina

1. Sólo otros cinco reyes y reinas han estado al frente del Reino Unido durante más de 50 años: Victoria (63 años), Jorge III (59 años), Enrique III (56 años), Eduardo III (50 años) y Jacobo I de Inglaterra (58 años).

2. A la edad de 21 años, y cuando realizaba una gira con sus padres, los reyes Jorge VI e Isabel, al sur de África hizo la siguiente promesa: "Declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a nuestro servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos". Algo que ha cumplido al pie de la letra, aún por encima de su familia, cuyos hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, tuvieron una niñez con una madre ausente y su nombramiento como reina trajo conflictos en su matrimonio con el príncipe Felipe, comenzando porque la casa real no cambiaría a Mountbatten, apellido del duque de Edimburgo, y conservaría el de Casa de Windsor.

3. Su reinado se ha caracterizado por su esfuerzo por mantener la unidad de Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), además de propiciar un cambio del sistema imperial a una asociación libre de naciones dentro de la Mancomunidad de las Naciones (compuesta por 54 países soberanos independientes y semindependientes).

4. Ha abierto la privacidad de la familia real, algunas veces de manera desatinada como con el documental Royal Family, que la BBC realizó en 1969 y que buscaba mostrar a la realeza de una manera natural y humanizada, aunque finalmente lo que causó fue polémica y decidieron eliminarlo.

5. Isabel II ha quitado solemnidad a su imagen al permitir cosas como, el cortometraje que realizó junto a Daniel Craig como James Bond, en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2012; o cuando en 1980 fue parodiada en el programa de televisión Spitting Image, o su aparición en la popular caricatura de Los Simpson en al menos tres episodios como estrella invitada.

6. Su reinado vivió el momento de mayor desaprobación en 1997, cuando la princesa Diana murió en un accidente automovilístico, y la familia real se recluyó en Balmoral, guardando silencio sobre lo ocurrido, esto causó consternación y críticas no sólo en el pueblo británico sino en el mundo, ante esto la reina realizó una transmisión en vivo para dar un mensaje, en el que expresó su admiración por Diana y su amor de abuela por sus nietos, los príncipes Guillermo y Enrique.

7. La reina Isabel no se ha negado a la tecnología y ha estado a la vanguardia en este aspecto, en mayo de 1939 realizó la primera llamada telefónica trasatlántica real, cuando sus padres estaban de gira por Canadá y Estados Unidos. Su coronación fue la primera en ser transmitida en televisión. A los 83 años, en abril de 2009, la reina mandó su primer mail, respondiendo a los niños de la Commonwealth, en el 60 aniversario de su formación. En la actualidad la familia real y sus miembros cuentan con página oficial y redes sociales verificadas, donde tienen millones de seguidores.

8. La última década ha sido especialmente difícil para la reina, comenzando por la decisión de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, de dejar de ser miembros del primer círculo de la familia real, lo que equivale a no depender económicamente de la corona y no trabajar más en nombre de la reina, transición que se concretó en marzo de 2020 y que no ha estado exenta de polémica, por la decisión de establecerse en Estados Unidos y por las declaraciones de los duques en entrevistas, como la realizada con Oprah Winfrey.

Las acciones de los Duques han puesto en jaque a la corona, pero Isabel II ha mantenido el apoyo hacía su nieto y su familia, además de asegurar que se investigará cualquier acto de racismo que Meghan haya sufrido.

9. Tampoco fue sencillo para la monarca despojar al príncipe Andrés de todos sus privilegios, comenzando por sus títulos nobiliarios, para que enfrente, como cualquier ciudadano británico, las acusaciones por abuso sexual y su relación con Jeffrey Epstein, magnate acusado de tráfico sexual.

10. Fuera de los discursos de Navidad, pocas han sido las veces en que la reina Isabel se ha emitido un mensaje al pueblo británico, por ejemplo, en 1991 durante la Guerra del Golfo, en 1997 un día antes del funeral de la princesa Diana y en 2002 por la muerte de la reina madre; pero en abril de 2020 no pudo quedar indiferente ante la pandemia por el Covid-19 y mandó un mensaje de aliento, reconociendo el trabajo del personal de salud que estaba en primera línea y pidiendo a los ciudadanos a cooperar para evitar más contagios.