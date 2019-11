Insomnio que causa dolor

CIUDAD DE MÉXICO.- Los expertos en trastornos del sueño advierten que las personas con problemas para conciliar el sueño también pueden presentar dolor, a diferencia de quienes no sufren insomnio. La alerta radica en que la unión de estos dos males causa enfermedades que, de no ser tratadas a la brevedad, se vuelven incurables.



De acuerdo con un comunicado de la compañía químico-farmacéutica Bayer, el dolor es una sensación desencadenada por el sistema nervioso que daña a una, varias o todas las partes del cuerpo (como sucede durante los resfriados).



Afortunadamente, éste ayuda a detectar enfermedades y se puede eliminar a través de varios métodos. Sin embargo, afecta nuestra calidad de vida.



En cuanto a la intensidad, los pacientes pueden sentir dolor agudo (que aparece de repente por enfermedad, lesión o inflamación) o crónico (el cual dura mucho tiempo y es capaz de generar problemas graves). Este último tipo no siempre es curable, pero existen medicamentos o maneras de tratarlo.



En el artículo científico "Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias?", profesionales de la salud de la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que el dolor muscular es uno de los varios factores que causan insomnio (además de cambios en el ambiente para dormir o en el horario de trabajo, el ruido excesivo y las situaciones de estrés) pues comparten funciones y estructuras cerebrales que son regulados por los mismos neurotransmisores: norepinefrina, epinefrina, serotonina, acetilcolina y otros.



En este sentido, Patrick H. Finan, catedrático en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos), detalla que, al sufrir una alteración en el equilibrio de los neurotransmisores, se perjudica el proceso del sueño e incrementa la sensibilidad al dolor.



"Los humanos requieren dolor y sueño para sobrevivir. No obstante, las deficiencias crónicas en los sistemas que regulan el dolor y el sueño pueden tener un gran impacto negativo en la salud y el bienestar", señala en la publicación The Association of Sleep and Pain: An Update and a Path Forward.



Acerca del insomnio

Datos registrados por la Facultad de Medicina de la UNAM indican que el 80% de la población ha sufrido insomnio alguna vez en su vida (la mayoría de las veces, a causa del dolor).



Este trastorno se caracteriza por la incapacidad o dificultad para conciliar el sueño, el aumento de despertares nocturnos y la sensación de que el descanso fue insuficiente para recuperar la funcionalidad vital.



El tipo más frecuente en la consulta médica, afirma el doctor Franklin Escobar-Córdoba en la investigación Implicaciones ocupacionales del insomnio, es el ocasional o transitorio, el cual suele durar alrededor de siete días.



Por otro lado, el doctor Óscar Sánchez Escandón, coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño del Centro Médico ABC y especialista en neurología clínica, neurofisiología clínica y medicina del sueño, asegura en conferencia de prensa que el estrés es la enfermedad base del insomnio, así como el uso excesivo de dispositivos como celulares, televisiones, tablets y computadoras.



Entonces, no descansar de manera adecuada significa sentir al día siguiente estragos como fatiga, disminución del rendimiento laboral o escolar, aumento de errores o accidentes en la vida cotidiana y baja concentración.



Asimismo, "el insomnio también puede generar problemas conductuales. Por ejemplo, irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, impulsividad o agresión. Además, provoca un impacto negativo en el estado de ánimo del paciente y es considerado como un factor de riesgo para desarrollar depresión a largo plazo", enfatiza la psicóloga Diana de la Orta López, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM y maestra en terapia familiar sistémica.