Infusiones que te ayudarán a dormir mejor

El insomnio puede volverse algo muy frecuente si a esto le sumas preocupaciones del día a día, por eso te compartimos algunas infusiones que te pueden ayudar.

Valeriana: Te puede ayudar calmar la ansiedad además de conciliar un poco el sueño. Ha sido utilizada desde los tiempos de la Antigua Grecia. Algunas mujeres la pueden utilizar para el tratamiento de dolores menstruales.

Manzanilla: Es conocida por ser un sedante suave. Te ayuda para el insomnio o problemas gastrointestinales. En algunos casos, pierde rápidamente su efectividad con el consumo prolongado.

La menta (Melissa officinalis): podría ser eficaz contra el insomnio además de mejorar desórdenes de ansiedad

El lúpulo: Tiene efectos sedantes, motivo por el que induce sueño. Tendrá efectos calmantes pasados 20 a 40 minutos tras la ingesta.

También se recomienda:

-No te quedes hasta tarde viendo televisión.

-Come muy poco y no te acuestes muy lleno.

-Respeta tus horarios de sueño.

-Procura no llevar a la cama el teléfono y la computadora.

-Mantén muy limpias tus sabanas.

-No bebas alcohol antes de dormir.

-Utiliza un colchón medio, ni muy duro ni muy blando.