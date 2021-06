Heidi Ferrer, escritora de "Dawson's Creek" se quita la vida tras luchar contra el Covid-19

LOS ÁNGELES, California. – Heidi Ferrer, escritora de cine y televisión conocida por su trabajo en las series “Dawson's Creek” y “Wasteland”, cometió suicidio el pasado 26 de mayo luego de una batalla incesante con el Covid-19, informa Deadline.



Según el portal estadounidense, Nick Guthe, su esposo, guionista, director y productor, informó que Ferrer, de 50 años, se quitó la vida la vida luego de una larga lucha contra el coronavirus, enfermedad que contrajo en abril de 2020 y la continuó afectando durante todo un año.



El esposo de Heidi también informó que la salud de su esposa se estaba deteriorando cada vez más, pues para mayo tenía que estar postrada en cama y con dolor físico constante, sufriendo temblores neurológicos severos y demás síntomas que sólo iban empeorando.



Según los medios, Heidi Ferrer escribió un blog en septiembre del año pasado dónde detalló exactamente como el Covid-19 estaba acabando con su salud y calificó el proceso de recuperación como “lo más difícil que su cuerpo haya tenido que pasar y soportar”, escribió.



En mis momentos más oscuros, le dije a mi esposo que, si no mejoraba, no quería vivir así. No tenía tendencias suicidas, simplemente no podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo y no se vislumbraba un final”, agregó Ferrer en su blog.