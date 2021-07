Hauser & Wirth: recala con su galería de arte en aguas de Menorca

Mahón.- Hauser and Wirth, la prestigiosa galería suiza que revivió Chillida Leku hace unos años, recala en un islote de Mahón con una nueva sede con la que quieren poner en Menorca en el mapa del arte contemporáneo.

Tenemos el convencimiento de que el arte es para todo el mundo, aunque somos una galería de arte y eso no lo ocultamos

Dice Iwan Wirth, uno de los dueños de Hauser & Wirth, que ha presentado hoy su nuevo espacio en la Isla del Rey, en Mahón, a la prensa.



El próximo lunes, 19 de julio, se abrirán las puertas del centro, integrado por más de 1.500 metros cuadrados de exposición, un restaurante y un centro de investigación, y una programación de conciertos y actividades educativas para todos los públicos.



Al espacio solo se puede llegar en barco y estará abierto en temporada alta, de mayo a octubre. El proyecto surgió por casualidad hace cinco años, cuando la pareja formada por Iwan y Manuela Wirth dieron con el lugar y se propusieron abrir una suerte de espacio alejado del frenético ritmo del mercado del arte.

Se retrasó por la pandemia

El camino no ha sido fácil. No solo por la pandemia, que lo ha retrasado un año, sino por los numerosas trabas burocráticas del lugar, cuyo espacio natural y edificaciones están protegidas.



El islote alberga un antiguo hospital naval y un conjunto de edificios abandonados que datan del siglo XVIII. Pertenece al ayuntamiento de Mahón, pero hasta ahora solo se ocupaba de su mantenimiento un grupo de voluntarios de la Fundación Hospital Isla del Rey.



“Cuando le contaba a un amigo galerista que Hauser & Wirth quería abrir una galería en la isla me preguntaban si estaba borracho”, explica Luis Alejandre, militar retirado y portavoz de la asociación.



Hauser & Wirth ha rehabilitado una serie de antiguos edificios del islote y ha creado un jardín de esculturas -con obras de Chillida, Miró y una espectacular araña de Bourgueois- en un proyecto que ha implicado una inversión de 4 millones de euros.

Replica a modelo en adaptación mediterránea

Su punto de partida ha sido su fundación en Somerset (Inglaterra), una proyecto mitad granja mitad espacio para el arte, con fuerte implicación con la comunidad. En Menorca quieren replicar ese modelo pero adaptado al espíritu mediterráneo.



“Nos gustan los sitios así, especiales, con mucha energía”, dice Ian Wirth.



La galería, que cuenta con un restaurante y un espacio educativo, da mucha importancia a la relación con la isla. La directora del centro, Mar Rescalvo, es menorquina, como lo es todo el equipo que trabaja en ella.



“Este proyecto permite ver y que se nos vea, y convierte a Menorca en destino del arte”, ha explicado el alcalde Héctor Pons, alcalde de Mahón. Hauser & Wirth Menorca se suma a otros proyectos abiertos recientemente en la isla como la sede de la Galería Cayón o de la Colección Alaior Arte Contemporáneo.



La galería llega con un año de retraso por la pandemia, pero ese tiempo extra ha sido “todo un regalo”, según señala Iwan Wirth. Nunca jamás habían empleado “tanto tiempo” en pensar en un proyecto. La rehabilitación ha sido del arquitecto francochileno Luis Laplace, y el jardín, solo con plantas autóctonas, de Piet Oudolf -autor del “High Line” de Nueva York-.



El estadounidense Mark Bradford es el primer artista que expone en el lugar. “Masses and Movements” (Masas y movimientos) es su primera exposición y ya está toda vendida. Esta inspirada en mapas y fue creada en plena pandemia.

Crisis Sanitaria

“Nunca había trabajado formatos tan pequeños, ni colores tan vivos. A veces usaba lo que tenía por el estudio porque las tiendas estaban cerradas”, ha explicado. En todas sus piezas, marcadas por infinitas capas de colores y de materiales diversos como pintura, comics y papeles de la calle, subyace “la obsesión por los mapas y las fronteras” de la crisis sanitaria.



Bradford ha trabajado durante un mes con alumnos de la Escuela de Arte de Menorca para algunas de las piezas de la exposición. Una serie de colaboraciones que harán todos los artistas que expongan en la galería, según ha explicado la pareja.



Los suizos son uno de los pesos pesados del mercado del arte contemporáneo actual; gestionan el legado de Chillida, Louis Bourgeois y Alexander Cadler, pero también representa a artistas vivos como Cindy Sherman, Annie Lebovitz, Ida Applerbroog, Paul McCarthy o Larry Bell.



Hauser & Wirth fue fundado en 1992 por el matrimonio Iwan y Manuela Wirth y por Úrsula Hauser -madre de Manuela-, cuenta con sede en Hong Kong, Zurich, Londres, Nueva York o Los Ángeles, y ahora, Menorca.