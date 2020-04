Harry podría dejar la caza por amor a Meghan Markle

LOS ÁNGELES.-El príncipe Harry ha consentido que su vida de un vuelco de 180 grados y, aunque para algunos sea desafiante, él parece disfrutar de todo lo nuevo que ahora tiene en la vida, aunque esto haya representado abandonar a su familia y... dejar de cazar, uno de sus deportes favoritos.

Una de las razones que separarán a Enrique de Sussex de la caza es su esposa, Meghan Markle, quien encuentra dicha actividad de muy mal gusto. De acuerdo con la primatóloga Jane Goodall, el príncipe William y su hermano, el príncipe Harry, disfrutan mucho de la caza, así lo dio a conocer el diario inglés "The Guardian".

De acuerdo al medio, la primatóloga estaba en una entrevista sobre "The Hope", su más reciente documental, entonces, le preguntaron del príncipe Harry y Meghan Markle. "No sé cómo va a planear su carrera, pero sí, he estado en contacto, aunque creo que él está encontrando la vida un poco difícil ahora", dijo.

Jane Goodall y los duques de Sussex son amigos muy cercanos, incluso, la etóloga y mensajera de la paz de la ONU supo que Harry y Meghan dejarían sus roles como miembros de la familia real de Gran Bretaña, meses antes de que lo anunciaran en redes sociales.

En el pasado, William, duque de Cambridge, y Harry, duque de Sussex, fueron presa de críticas por su gusto por la caza. De acuerdo al diario inglés, en 2014 los hermanos realizaron un viaje a España para cazar ciervos y jabalíes.

"Creo que Harry se detendrá porque a Meghan no le gusta cazar, por lo que sospecho que eso terminó para él", aseguró Goodall.