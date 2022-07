Gastronomía catalana es protagonista del “Festival de Cataluña en México”

Ciudad de México.- La Delegación del Gobierno de Cataluña en México, Prodeca y El Palacio de Hierro se unen para lanzar el “Festival de Cataluña en México”, bajo el lema “Cataluña, donde la comida es cultura”, con el objetivo de promover la gastronomía catalana a través de sus vinos, cavas y productos gourmet disponibles en el mercado mexicano.

Durante todo el mes de julio, la gastronomía catalana será la protagonista de este festival gourmet que a través de diversas experiencias y actividades invitará el público a realizar un viaje gastronómico por Cataluña para dar a conocer sus viñedos y bodegas más reconocidas, degustar los deliciosos embutidos de tierra firme, las conservas tradicionales de sus mariscos del Mediterráneo, así como descubrir el clásico vermut de la hora del aperitivo.

Los interesados podrán descubrir la variedad, la calidad y la excelencia de los alimentos y bebidas catalanas en 11 hot spots repartidos por todo el país, que podrán encontrarse dentro del área gourmet del centro comercial. Cada uno de estos hot spots reúne a más de 23 marcas y hasta 100 productos gourmet como vinos tintos y blancos, cavas, anís, vermut, chocolates, aceites, vinagres, agua mineral, embutidos, snacks y productos dietéticos.

La agenda de actividades se centrará en 11 tiendas de Palacio de Hierro ubicadas en distintos puntos de la República: 8 en la Ciudad de México (Polanco, Perisur, Santa Fe, Satélite, Centro, Interlomas, Durango, Coyoacán), 1 en Puebla, 1 en Querétaro y Monterrey.

Una experiencia sensorial

El Festival propone una serie de experiencias con catas y degustaciones de productos catalanes gourmet, las cuales tendrán lugar cada jueves de la semana en distintos puntos. Los próximos 7 y 21 de julio se realizarán dos catas de vinos para promover algunas de las 12 Denominaciones de Origen de más prestigio con las que cuenta Cataluña: DO. Catalunya, DOQ. Priorat, DO. Conca de Barberà, DO. Terra Alta, DO. Penedès y DO. Cava.

Asimismo, el próximo 14 de julio se llevará a cabo una degustación de conservas del mar, acompañada por una cata de vermuts con coctelería. La hora del aperitivo en fin de semana es uno de los rituales más populares en Cataluña, en el que no puede faltar un buen vermut blanco, rojo o rosado, típico de la región de Reus y Tarragona. En Cataluña se acostumbra a tomar con hielo, sifón, una aceituna y una rodajita de naranja.

Realizarán cata

Finalmente, el 28 de julio se realizará una cata de tés y cafés para dar a conocer la gran tradición de torrefacción del grano de café en Cataluña, así como la calidad y la variedad que ofrece este sector agroalimentario para su exportación. Estas diversas experiencias están destinadas a compradores, importadores, distribuidores, medios de comunicación especializados e influencers.

Durante todo el mes, varios restaurantes ubicados en las terrazas de Palacio de Hierro o en sus áreas de Food Corner, entre ellos Al Andalus, Guria, Tres Galeones y Café Palacio también se suman al “Festival de Cataluña en México” con la propuesta de platillos típicos de la cocina catalana como chipirones en su tinta con escalivada, butifarra con mongetes, crema catalana y diversas bebidas como cóctel las ramblas y Cataluña de verano. Un viaje sensorial que trasladará a las personas que se acerquen y degusten estas creaciones gastronómicas a orillas del Mediterráneo.

La dieta mediterránea

La gastronomía forma parte del patrimonio cultural de un pueblo. La cocina catalana se remonta a tiempos inmemoriales, con una larga tradición de recetas recogidas en antiguos manuales. Un magnífico ejemplo es el Libro de Sent Soví, un recetario catalán del siglo XIV que está considerado uno de los más antiguos de Europa y es clave en el nacimiento de la cocina catalana.

Y la gastronomía catalana no se entiende sin la dieta mediterránea, la cual fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO. No es solo una dieta compartida entre los países ribereños del mar mediterráneo, sino también un conjunto singular de conocimientos, recetas, técnicas y tradiciones de pesca y ganadería que se han ido enriqueciendo con la aportación y el mestizaje de culturas milenarias.

Cataluña es referente internacional en el ámbito de la gastronomía. Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Sergi Arola, entre otros, se han convertido en embajadores de nuestra cultura. Actualmente, Cataluña es el territorio del estado español con el mayor número de restaurantes galardonados con estrellas Michelin, 49 establecimientos gastronómicos cuentan con dicha distinción en 2022. Tres de ellos disponen de la máxima distinción, con tres estrellas Michelin.

El sector agroalimentario

El sector agroalimentario es el primer sector económico de Cataluña y uno de los sectores exportadores más dinámicos. Genera un volumen de negocio de 38,205 millones de euros, lo que equivale al 16.28% del PIB de Cataluña. Además, es la primera economía exportadora de España con una red logística que puede atender 400 millones de consumidores en menos de 48 horas.

El sector cárnico es el primer subsector transformador con el 32% del volumen de negocio, seguido por el Fine Food (30%), los aceites vegetales (9%), el vino (7%), las frutas y verduras (4%), los cereales y molinería (2%) y el pescado y marisco (1%). La industria de alimentación y bebidas catalana representa el 23% de la cifra de negocio del sector en el conjunto de España.