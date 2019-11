FIL Guadalajara será distinta y atractiva por cultura de la India

CIUDAD DE MÉXICO.- Distinta y atractiva por lo que significa la India como País Invitado de Honor, la 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara será este año, a decir de su directora Marisol Schulz, un encuentro con una cultura milenaria y de una diversidad lingüística y geográfica inmensa.



"La apuesta curatorial de la India es más bien dar cuenta de la diversidad lingüística y geográfica de su inmenso país y traer autores que no necesariamente son muy conocidos por nosotros, pero que para ellos son los de mayor importancia internamente. Digo internamente porque no le apostaron a los autores de la diáspora, entonces tenemos nombres que no necesariamente son conocidos aquí", señaló en entrevista Schulz.



Fue ella quien destacó además del protagonismo de la India en esta feria que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre, la participación de Mario Vargas Llosa, Siri Hustvedt, Antonio Muñoz Molina, Luisa Valenzuela, Markus Zusak, Amin Maalouf, Marcela Serrano, Annie Ernaux, Arun Gandhi, Vandana Shiva, Dacre Stoker y Frank Miller, entre otros.

El encuentro librero y literario más importante de Latinoamérica reunirá a más de 800 escritores, provenientes de 37 países y representantes de trece lenguas; además de importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia.