FIL Guadalajara 2022: ¡Ya empezó la gran fiesta del libro en español!

GUADALAJARA.-La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara regresó este sábado con su edición 36, en la que una vez más diversas personalidades del ambiente literario de México y toda la comunidad lectora se unen en defensa de la literatura como "una celebración de la imaginación y la libertad".

Durante la ceremonia de apertura, el presidente del evento, Raúl Padilla, declaró que la FIL es la mayor fiesta de literatura en lengua española de todo el mundo, por lo que uno de los principales objetivos es defender el carácter social, político y cultural de los libros en todo el país.

Decirle a los que detentan el poder que no se engañen, sus ropajes no existen, en realidad van desnudos. El libro ha sido un gran aliado de la democracia, porque en esencia los libros no conocen de lealtades, aseveró Padilla.