Miguel Bosé asegura que con su bioserie hace “catarsis” de su vida

Ciudad de México.- El cantante Miguel Bosé reapareció en la alfombra azul de su serie biográfica en compañía de los actores Iván Sánchez y José Pastor, quienes dan vida al cantante en distintos puntos de su vida.

En su encuentro con los medios, el artista expresó su emoción por el proyecto. “Es una joya, honestamente era muy difícil, en una vida tan grande, tan amplia, poder encontrar los momentos mejores y ensamblarlos”, dijo al respecto.

Sobre la forma en que Iván y José lo representaron en la bioserie ‘Bosé’, el cantante vaciló con los actores y los medios de comunicación al comentar:

Yo me senté con los guionistas para contarles todo aquello que querían saber, y después me fui para mi casa, porque ahora tengo la libertad de decir, cuando lo vea ‘me gusta, no me gusta nada, me gusta esto, no me gusta el otro’, es una libertad fantástica. Cosa que era broma, cosa que no pasará. Este (Iván) es el que al final de mi vida me dignifica, y este (José) es el atrevido”

Talento vocal

Acto seguido, Miguel recalcó el gran talento vocal de Pastor. “Cuando mostramos el principio, yo le dije a Macarena Reyes, la productora, le dije, pero ¿en verdad no usaron mis tracks, en verdad está cantando José?, me dijeron ‘sí, sí’, [y yo] no daba crédito”, manifestó.

Al hacer un análisis de su vida y lo que se mostrará en pantalla, el artista de 66 años expresó: “Hago catarsis todos los días, más me vale, porque si no la hago, no doy pie con bola”.

Por último, Bosé aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud, a pesar de que a inicios de octubre fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente por una hernia discal severa. “Bendita la genética que he heredado, con eso y en eso se resume todo, estoy fantástico”, declaró.