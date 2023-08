Evita agregar plátano a tus licuados: Aquí te explicamos las razones

Hermosillo, Sonora. - Los batidos o licuados podrían no ser tan saludables como se pensaba anteriormente, según una nueva investigación realizada por la Universidad de California en Davis. Un estudio reciente ha descubierto que la inclusión de plátano en los batidos podría tener un impacto negativo en la absorción de nutrientes esenciales, específicamente los flavanoles.

Los flavanoles son compuestos beneficiosos presentes en diversos alimentos y se ha demostrado que tienen efectos positivos en la salud cardiometabólica. Sin embargo, este estudio, publicado en la revista Food and Function de la Royal Society of Chemistry, sugiere que ciertos ingredientes del plátano, en particular la enzima polifenol oxidasa (PPO), podrían afectar la absorción de estos flavanoles en los batidos.

Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Los participantes que consumieron batidos de plátano experimentaron niveles de flavanoles un 84% más bajos en comparación con el grupo de control. La enzima PPO, que está presente en muchas frutas y verduras, parece ser responsable de esta reducción en la absorción de flavanoles.

El líder del estudio, enfatizó la importancia de considerar cómo la preparación y las combinaciones de alimentos pueden influir en la absorción de compuestos dietéticos. Según las recomendaciones de la Academia de Nutrición y Dietética, se sugiere una ingesta diaria de 400 a 600 miligramos de flavanoles para mantener una buena salud cardiometabólica.

Para aquellos que buscan beneficiarse de los flavanoles a través de batidos, se aconseja combinar frutas ricas en flavanoles, como bayas, con ingredientes que tengan una baja actividad de PPO. Ejemplos de estos ingredientes incluyen piña, naranjas, mango o yogur.

Esta combinación podría ayudar a maximizar la absorción de los flavanoles y garantizar que los batidos sigan siendo una opción saludable.