Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Asesino de brujas. La bruja blanca” - Shelby Mahurin

2.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

3.- “El hechizo del agua” - Florencia Bonelli

4.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

5.- “Reino de papel” - Victoria Resco

6.- “Antes de diciembre” - Joana Marcus

7.- “Rojo, blanco y sangre azul” - Casey McQuiston

8.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

9.- “El chico que dibujaba constelaciones” - Alice Kellen

10.- “Violeta” - Isabel Allende

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “El jardín italiano” - Alyson Richman

2.- “Roma soy yo” - Santiago Posteguillo

3.- “Visión cromática” - Catalina Giselle

4.- “El mapa de los anhelos” - Alice Kellen

5.- “Fleur. Mi desesperada decisión” - Ariana Godoy

6.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

7.- “El chico que dibujaba constelaciones” - Alice Kellen

8.- “Violeta” - Isabel Allende

9.- “Nunca” - Ken Follett

10.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Operación Kazán” - Vicente Vallés

2.- “Todas esas cosas que te diré mañana” - Elísabet Benavent

3.- “Academia de madres: el origen” - Nachter

4.- “Tierra” - Eloy Moreno

5.- “La ladrona de huesos” (ejemplar firmado) - Manuel Loureiro

6.- “La ladrona de huesos” - Manuel Loureiro

7.- “Romper el círculo” - Colleen Hoover

8.- “Bridgerton. El duque y yo” - Julia Quinn

9.- “El libro negro de las horas” - Eva García Sáenz de Urturi

10.- “El mapa de los anhelos” - Alice Kellen

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “22 Seconds” - James Patterson y Maxine Paetro

2.- “Run, Rose, Run” - Dolly Parton y James Patterson

3.- “Book of Night” - Holly Black

4.- “Dream Town” - David Baldacci

5.- “The Homewreckers” - Mary Kay Andrews

6.- “Beautiful” - Danielle Steel

7.- “The Investigator” - John Sandford

8.- “The Paris Apartment” - Lucy Foley

9.- “The Last Thing He Told Me” - Laura Dave

10.- “Sea of Tranquility” - Emily St. John Mandel

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

2.- “La biblioteca de la medianoche” - Matt Haig

3.- “Antes de diciembre” - Joana Marcus

4.- “Heartstopper” - Alice Oseman

5.- “Violeta” - Isabel Allende

6.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

7.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

8.- “Trilogía Fuego. Ciudades de humo” - Joana Marcus

9.- “Fleur. Mi desesperada decisión” - Ariana Godoy

10.- “Almendra” - Won-pyung Sohn

(Fuente: Librerías Gandhi)