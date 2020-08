Entrevistas laborales por videollamada, la nueva tendencia

MÉXICO.- La búsqueda de trabajo sigue implacable y ahora los reclutadores hacen sus entrevistas de manera virtual, por lo que algunos tips para dar una buena impresión por internet nunca están de más.

Con la llegada de la pandemia vivimos momentos de cambios constantes, las relaciones personales y laborales han tomado un rumbo muy distinto a lo que conocíamos en los últimos años.

El desempleo ha ido a la alza, y muchas personas han mandado su CV a varias empresas, y se han encontrado con que la nueva tendencia en trabajo son las video llamadas y entrevistas en línea.

Algunas personas se tomaron esto a ligera y ahora no son la primera opción para sus entrevistadores. El tiempo de las transmisiones es limitado y debe ser aprovechado para demostrar al reclutador tu talento y personalidad, al mismo tiempo que debes saber decirle, aunque sea de manera remota, que eres perfecto para el puesto que buscan.

El primer paso previo para solicitar empleo es mejorar el curriculum Vitae, y perfeccionarlo para atraer la atención del reclutador. Sí ya tienes la cita para tu entrevista, te damos algunos consejos para dar una mejor primera impresión.

Busca tu mejor opción para realizar tu entrevista por videollamada.

Atención al lenguaje corporal

Aunque sea una entrevista de trabajo virtual, por supuesto que tu lenguaje corporal se sigue notando.Por eso, es importante que coloques tu computadora o celular (en horizontal, claro) a la altura de tus ojos.

No abajo, para que no se te haga la famosa papada falsa, ni muy arriba, para que no parezca que estás rezando. Estas dos posiciones pueden hacerte sentir insegura y, por ende, titubear en tus respuestas. A la altura de tus ojos te puede dar más confianza y asertividad en tus respuestas.

Para no distraerte, antes de la entrevista prueba tu cámara y revisa que todos los detalles estén perfectos, y cuando sea la llamada, ajusta todo para que se vea la otra persona. Si pones tu imagen también, te puedes distraer mucho. Esto sólo hazlo si ya dominas perfecto las videollamadas

Ten una libreta a la mano con tus principales notas para la entrevista.

Antes de una entrevista: Medita y escribe notas

Lo mejor de una entrevista en línea es que no tienes que trasladarte a otro punto o tratar con más personas previo a platicar con el reclutador. Toma este tiempo y medita unos minutos, esto te ayudará a estar más seguro.

Ten a la mano una libreta donde puedas hacer anotaciones importantes: algún logro que quieras mencionar, algunas respuestas que podrás tener ya listas o algo sobre tu trayectoria.

Además el tener algo en que anotar, te permite la oportunidad de anotar cosas importantes que diga la persona que recluta para analizar a futuro, por ejemplo: si te dicen la descripción del trabajo, eso es crucial.



Sé amable y cálido

Los nervios son parte de toda entrevista, pero por la lejanía entre las personas , hay que compensar la frivolidad de las pantallas con más amabilidad y personalidad.

Antes de iniciar la entrevista, puedes preguntarle a la otra persona cómo han vivido esta pandemia, y claro, agradece a la persona que te entreviste el tiempo para considerar tu postulación. Estas son algunas acciones que brindan más calidez a la videollamada.

Busca el mejor spot para hacer tu entrevista con el reclutador.

Espera a que la otra persona termine de hablar

Ahora en una entrevista de trabajo virtual debes ser cuidadoso para que no empalmen sus voces, y que todo sea un desastre sonoro. Espera a que la otra persona termine de hablar para dar tu respuesta. Y cuando acabe de decir algo, enfatiza el tono para que la otra persona sepa que has terminado tu respuesta.

Prepara una despedida

En las entrevistas virtuales de trabajo, aprovecha para dar una conclusión a la entrevista. Puedes nuevamente agradecer el tiempo de la persona que está reclutando, y reafirmar que esperas retomar el contacto nuevamente, al igual que mencionar tu emoción por haber tenido esa entrevista y la oportunidad de trabajar en esa empresa. Puede darte algunos puntos extra, pero recuerda que son tus respuestas la verdadera oportunidad de brillar.