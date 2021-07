Entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle es nominada a un Emmy

LOS ÁNGELES, California. – Uno de los momentos más polémicos de la actualidad en la Familia Real fue la entrevista que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, concedieron a la reconocida presentadora estadounidense Oprah Winfrey.



La controversial entrevista logró figurar en la lista de los nominados a los Emmy Awards, específicamente en la categoría “Mejor serie de no ficción conducida o especial”.

Las declaraciones que realizaron los Duques de Sussex con Oprah están nominadas junto con programas como “My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman”, “United Shades of America Q. Kamau Bell”, “VICE”, y “Stanley Tucci: Searching for Italy”.



Esta es la décima vez que Oprah ha sido nominada a un Emmy, pues ya cuenta con tres premios que obtuvo en 1989, 1993 y en el año 2000.

¿De qué trata la entrevista?



Emitida el pasado 8 de marzo en Estados Unidos, la entrevista fue televisada por 17.1 millones de personas, misma en la que Meghan Markle contó su experiencia como miembro de la realeza británica y repitió, en distintas ocasiones, que fue “silenciada”, por lo que detalló sus momentos en Reino Unido como “los peores de su vida”.



Durante esos meses, cuando estaba embarazada, todo al mismo tiempo, tuvimos en tándem la conversación sobre que no iba a recibir una seguridad, tampoco un título, además de las precauciones sobre ´qué tan oscura´ sería la piel de mi bebé cuando naciera”, declaró Markle.



En la entrevista también detalló el acoso que vivió por parte de los medios, se sinceró sobre sus problemas de salud mental e incluso confesó que tuvo pensamientos suicidas, “Simplemente no quería seguir viviendo”, expresó la duquesa de Sussex.



Luego de las revelaciones hechas por el príncipe Harry y su esposa, el palacio de Buckingham aseguró que investigarían las acusaciones de racismo en la institución.