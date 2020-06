 ¿El chupón es bueno o malo para los bebés?

Ciudad de México.-La definición de chupón o también conocido como chupete, pacificador, es un pezón artificial hecho de plástico que sirve para calmar al bebé desencadenando la acción de chupar.

Liliana Amaro, experta en el tema enlista los pros y los contras de usar el chupón en los bebés.

1.Previene la muerte súbita de cuna. Debido a la constante succión del bebé el sistema respiratorio se mantiene funcionando al 100%.2.Ayuda a evitar que el bebé/niño llore sin razón por mucho tiempo, los mantiene en silencio y pacíficos.3.Ayuda a que el bebé/niño se quede dormido. Puesto que es un reflejo natural ayuda al auto-arrullo.4.Es muy muy tierno ver a un bebé/niño con su chupón, muchas madres disfrutan coleccionarlos.

Contras

1.Impide que un bebé entre en un estado profundo de sueño. Debido a la constante acción de succionar cada que para (por qué se está quedando dormido) y el bebé siente que se va caer el chupón se despierta.

2.Si el usar chupón se vuelve una dependencia para el bebé/niño y lo necesitará todo el tiempo, incluyendo cada vez que se le caiga por la noche. Aquí es cuando comienza a despertar cada hora y si es pequeño llorara para que acudas a dárselo.

3.Los Odontólogos dicen que es malo, deforma los dientes y provoca problemas del habla, sin embargo, no pueden comprobarlo porque algunas personas tienen los dientes perfectos cuando son Adultos. Si tu bebé usa chupón no sabrás como quitárselo y te tardarás en decidirlo.

Liliana comenta que solo los padres pueden decidir si quieren que su bebé use chupón o no, no se deben dejar influenciar por otras personas, el chupón no es necesario, pero si les facilitará la vida entreteniendo a su bebé.

•Para quitarlo solo debes de decidirlo.

•No lo vuelvas una dependencia tuya más que la del bebé, suele suceder.

*Fuente: Zzlep My Baby