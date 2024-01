Dieta vegana aumenta el deseo sexual femenino hasta un 380%, según investigadores de la serie documental de Netflix "You are what you eat"

Investigadores de la Universidad de Stanford han sorprendido al revelar que las mujeres que adoptan una dieta vegana experimentan un aumento significativo en sus niveles de libido , según se expone en la nueva serie documental de Netflix, “You Are What You Eat”.

La serie documental sigue a 22 pares de gemelos idénticos durante ocho semanas mientras adoptan hábitos alimenticios basados en plantas.

Entre los experimentos científicos, se incluyó la medición de los niveles de libido de dos pares de gemelas, Pam y Wendy, y Carolyn y Rosalyn, antes y después de cambiar a una dieta vegana, menciona en un artículo el NY Post.

Experimento de medición de la libido

Las participantes fueron sometidas a la visualización de contenido pornográfico mientras se medía la temperatura de sus genitales, un indicador reconocido de excitación sexual.

El experimento se realizó antes y después de la transición a la dieta vegana, buscando entender cualquier impacto en los impulsos sexuales.

Los resultados revelaron aumentos sorprendentes en los niveles de libido de las gemelas después de adoptar la dieta vegana.

Pam experimentó un impresionante aumento del 371%, mientras que su hermana gemela Carolyn mostró un incremento del 288%.

Impacto positivo de la dieta vegana en la excitación sexual

Los datos mostraron que tanto Pam como Wendy experimentaron un aumento significativo en sus niveles de excitación, sugiriendo un posible vínculo entre la dieta vegana y la salud sexual.

Aunque los científicos de Stanford no proporcionaron una explicación definitiva sobre cómo la dieta vegana afecta la libido , teorizaron que los nutrientes presentes en las verduras podrían mejorar el flujo sanguíneo a los genitales, contribuyendo así al aumento de la excitación.

Masculinidad y el veganismo

El estudio plantea preguntas sobre si una dieta vegana tendría un impacto similar en la libido masculina. Esto podría desafiar estereotipos sobre la masculinidad y el veganismo, ya que un estudio reciente indicó que menos hombres adoptan dietas veganas debido a percepciones culturales.

Si la dieta vegana también demuestra tener beneficios similares en la salud sexual de los hombres, podría cambiar la percepción cultural y desafiar prejuicios sobre la compatibilidad del veganismo con una masculinidad tradicional.

Más allá de la nutrición: aspectos psicológicos

El estudio destaca la importancia de explorar no sólo los aspectos nutricionales de la dieta, sino también cómo los hábitos alimenticios pueden influir en la salud mental y emocional, incluida la esfera de la intimidad.

El enfoque científico utilizado en la serie documental busca entender mejor cómo nuestras elecciones alimenticias impactan en diferentes aspectos de nuestra salud, abriendo nuevas perspectivas sobre la relación entre dieta y bienestar.

Asimismo, este estudio destaca la necesidad continua de investigaciones en nutrición que exploren no solo los aspectos físicos sino también los psicológicos y emocionales de nuestras elecciones alimenticias.

A medida que la ciencia revela más sobre la relación entre la dieta y la salud sexual, la sociedad podría reconsiderar la importancia de una nutrición integral para el bienestar general, desafiando percepciones arraigadas y promoviendo un enfoque más holístico de la salud.

