Día internacional de los Derechos del Consumidor: ¿Qué tan inteligentes son tus compras?

Ciudad de México.- Con la inflación en máximos históricos y el aumento de los precios en la energía y los combustibles, llenar la despensa, pagar las facturas o usar el coche cuesta cada vez más y según los analistas, esta situación se alargará más de lo esperado.

Bajo la premisa de que el consumidor debe estar bien informado antes de realizar una compra que pueda afectar su economía, en el marco del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, se comparten algunas recomendaciones en caso de que al realizar sus compras, el proveedor no cumple con lo establecido.

1.- ¿Planificas tus compras?

La regla de oro es preparar siempre una lista de lo que necesitas y apegarse a un presupuesto. Con frecuencia salimos con la idea de comprar ciertos productos y volvemos a casa habiendo comprado mucho más de lo que necesitamos. Esto se debe a que desde el inicio no definimos cuánto podemos gastar y nos dejamos seducir por las ofertas o aquellos productos que roban nuestra atención cuando acudimos a las tiendas. Si no es una compra útil y se sale de tu presupuesto, por mucho dinero que parezca que estás ahorrando, haces un gasto sin realmente necesitarlo. Elaborar una lista con tus necesidades a corto, mediano y largo plazo que no comprometan más del 30% de tus ingresos es la mejor manera de evitar las compras compulsivas.

2. ¿ Comparas precios en diferentes establecimientos?

Antes de comprar debes comparar. Te sorprenderá ver cuánto pueden variar tanto los precios como las condiciones de los productos o servicios entre una tienda y otra. Para elegir la mejor opción, es extremadamente importante que cheques con anticipación los precios de lo que quieres adquirir en diferentes tiendas físicas o virtuales.

3. ¿Sabes aprovechar realmente las ofertas y promociones?

¡Ojo! No todo lo que ponemos en el carrito de las compras con la idea de ahorrar representa siempre un ahorro real. Examinar a detalle los catálogos de las tiendas es una estrategia efectiva para reducir gastos e identificar por adelantado los descuentos y promociones sólo si te enfocas en los productos marcados en tu lista.

Comparando precios y con los descuentos que ofrece esta plataforma puedes ahorrar hasta un 14% en tus compras. Por ello es importante que conozcas la diferencia entre ambas. Mientras que en una oferta, obtendrás un producto o servicio de la misma calidad a un precio menor del habitual, en las promociones, al realizar una compra, te ofrecerán un producto o servicio adicional de forma gratuita, a un solo precio o a menor costo. Al pagar verifica siempre que el proveedor cumpla con las condiciones y la vigencia prometida. De lo contrario, tienes derecho a exigir su cumplimiento, aceptar otro producto o servicio similar o cancelar tu compra, además de recibir una compensación no menor al 20% del precio pagado.

4.- ¿Comes antes de salir de compras?

Parece una broma, pero no lo es. Tener apetito influye mucho en nuestras acciones, sobre todo cuando nos encontramos paseando por el centro comercial o deambulando sin rumbo por los pasillos del súper. Nunca hay que ir de compras teniendo hambre, pues de lo contrario será el estómago el que nos controle y no la cartera. Algo muy arriesgado ya que las tiendas son expertas en colocar los productos más tentadores y deseables en la parte superior de las estanterías.

5. ¿Sueles comprar en grupos? (familia o amigos)

¡Prohibido hacerlo! Probablemente sea más agradable ir a tu tienda favorita acompañado que solo, pero esto suele ser contraproducente. Cuando estás en un grupo, te dejas llevar por el entusiasmo general y es mucho más difícil controlar tus gastos y con niños, ¡nuestras tentaciones se suman a las suyas!

Hacer conciencia de los hábitos que tenemos al comprar ayudará a priorizar nuestras necesidades reales evitando caer en la euforia de las compras compulsivas. Al respecto Manuel García, Country Manager de Tiendeo enfatiza: