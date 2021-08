Destinos para disfrutar de manera segura estas vacaciones de verano

Ciudad de México.- Estamos en temporada vacacional, y aunque los ánimos por redescubrir el mundo rondan nuestra mente, lo más importante sigue siendo acatar las recomendaciones oficiales en todo momento para mantenerse a salvo: Distancia de 1.5 metros entre personas, uso correcto del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente, así como la sanitización de utensilios y superficies de uso común.

No obstante, la adopción de estas medidas no quiere decir que no se pueda disfrutar del verano; de hecho, la industria de la hospitalidad se está adaptando rápidamente para hacer del bienestar de los visitantes una de sus prioridades: De acuerdo con un informe de la OCDE, muchos destinos están apostando por desarrollar un turismo sostenible y digital para ofrecer experiencias cada vez más seguras e innovadoras.

Ejemplo de ello ha sido la inversión de 2 mil 500 millones de dólares que proyecta el Consejo Mundial de Turismo en el Caribe mexicano, con el fin de posicionarlo como un lugar clave para la recuperación del sector, así como un referente de viajes seguros en la nueva normalidad.

En consecuencia, “nuevas tendencias en cultura, gastronomía, tecnología y otros rubros más, están surgiendo alrededor del turismo para inspirar a los visitantes a probar nuevas experiencias: desde propuestas únicas y sofisticadas en el diseño de espacios que sumergen a los huéspedes en la cultura local, hasta la implementación de una cultura Data-driven para entender y mejorar sus necesidades durante su estancia”, comenta Nico Barawid, cofundador y CEO de Casai, quien destaca 3 destinos al interior del país que han adoptado esta nueva forma de reactivar el turismo:

Valle de Bravo: Conexión profunda con la naturaleza

Los destinos a las afueras de la ciudad son una gran alternativa para disfrutar de un par de días (o unos cuantos más) de vacaciones. A unas cuantas horas al oeste de la CDMX, Valle de Bravo es el lugar perfecto para los viajeros más exigentes: Un pueblo mágico encantador de calles adoquinadas y edificios coloniales enclavados alrededor de un impresionante lago.

En ‘Valle’ encontrarás Casa Mola, una villa privada en medio del bosque, diseñada para calmar la mente y entregarse a la naturaleza. Está compuesto por módulos individuales que ofrecen una experiencia segura y sumamente inmersiva con el entorno, aunque lo mejor es la posibilidad de relajarte en su jacuzzi con vista al bosque.

Tulum: ‘Un cenote’ de nuevas experiencias y amenidades

La joya del Caribe mexicano hoy está más que lista para recibirte, pues además de albergar un paraíso para relajarse, se ha convertido en un lugar donde la naturaleza y el misticismo se conjugan para ofrecer una experiencia increíble.

Lo anterior ha hecho que industrias como el hospedaje se hayan adaptado al nuevo estilo de vida de la zona: Tendencias como el Smarthosting, una forma de alojamiento que ofrece estancias inteligentes, a partir del uso de dispositivos como asistentes de voz conectados para controlar el espacio sin contacto físico, hoy permiten a los huéspedes disfrutar de experiencias más seguras, completas y adaptadas a sus necesidades; todo con la comodidad de las amenidades del hogar, pues cada vez más gente está eligiendo destinos como el Caribe para descansar y trabajar, lo que posiciona a Tulum como uno de los líderes de Smarthosting en la región, y donde Casai ya tiene presencia. Además, este tipo de locaciones entrega a todos sus huéspedes kits de sanitización en cada alojamiento, y se aseguran de realizar limpiezas profundas a cada casa o departamentos entre estadías.

Roma Norte: Un barrio con exclusividad y encanto

La Ciudad de México es uno de los destinos más interesantes para descubrir en este 2021. Y es que tendencias como el Staycation, una forma de vacacionar en tu ciudad de residencia para conocerla como nunca antes, resulta en una alternativa segura y divertida tanto para descansar como divertirte en este verano.

No solo turistas, también empresarios, deportistas o artistas están buscando ‘hogares temporales’ con espacios abiertos propios para desconectarse dentro de su ciudad de una manera segura. Colonias como la Roma Norte son una de las zonas referentes para este tipo de actividades, pues espacios como Tamayo Luxury PH, un departamento totalmente equipado con 2 baños, cocina integral, WiFI de alta velocidad y dispositivos inteligentes para el hogar (cerradura inteligente, Chromecast, Google Home), estarán a tu disposición para relajarte.

Fotos: Cortesía

Aún queda bastante verano para disfrutar la nueva cara de alguno de estos destinos, pues todos ellos han hecho esfuerzos importantes para recibirte con los brazos abiertos y despertar en ti de nuevo la pasión por viajar y probar nuevas experiencias. Prepara tus maletas y lánzate con todas las medidas sanitarias a alguno de estos puntos.

*Fuente: Casai