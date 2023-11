Desafíos en la era digital: ¿Dar likes en Instagram a otras personas es un tipo de infidelidad?

En la era digital, la experta en relaciones Isiah McKimmie aprovechó la inquietud de una lectora para abordar el tema sobre el comportamiento de su novio en redes sociales, que decía lo siguiente:

Llevo dos años con mi novio y puedo imaginarnos casándonos y formando una familia juntos. El único problema es que a menudo les da "me gusta a las fotos de otras mujeres en Instagram y charla con ellas… Me hace sentir que no soy suficiente. Lo desafié y él dice que no es una infidelidad, y que es sólo un poco de diversión. ¿Debería simplemente aceptar su comportamiento como parte de nuestra relación?