Cuidado con los dispositivos de audio, podrían causar sordera

Ciudad de México.- Actualmente para muchas personas los audífonos se han convertido en herramientas indispensables de su día a día, mientras estudian, viajan, hacen ejercicio ya sea para evitar el ruido exterior o facilitar la concentración, pero ¿te has puesto a pensar qué daño causa su uso frecuente y con volumen alto en el oído?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo de audífonos podría comprometer la salud auditiva de personas de entre 12 y 35 años, con daños de forma inmediata en una sola exposición, lo que desencadenaría pequeñas molestias como dolor, picazón y hasta dificultades para escuchar.

Las prácticas habituales de escuchar música a más de 70 decibelios durante un tiempo prolongado, pueden provocar cansancio en las células sensoriales auditivas, lo que da lugar a una pérdida temporal de audición o acúfenos (sensación de zumbido en los oídos). El uso de auriculares durante la niñez puede alterar su capacidad de aprendizaje, de memoria y de retención, lo que lleva al aislamiento social” comenta el Dr. Fernando Díaz Rojas, Director Comercial de MED-EL México.

Padecimientos auditivos

Algunos disfrutan escuchar música a todo volumen durante todo el día, pero ¿qué padecimientos auditivos podrían generarte? una pérdida auditiva continua, permanente y acumulativa de origen neurosensorial que se desarrolla gradualmente a lo largo de los años como consecuencia de la exposición a niveles perjudiciales de ruido ambiental o laboral de tipo continuo o intermitente de intensidad relativamente alta.

“Es preciso mencionar que, en su más reciente informe, la OMS apunta que personas que presenten pérdida de la audición tendrán más posibilidades de desarrollar todo su potencial si la atención adecuada llega a tiempo, como es el caso de los implantes cocleares, que es eficaz y beneficia a niños y adultos por igual” finaliza Díaz.

Si crees que has expuesto a tus oídos a un uso excesivo de dispositivos, es importante que, identifiques las siguientes señales que indican si tú o alguien cercano podría llegar presentar pérdida auditiva o hipoacusia:

Las señales

Sonido alerta. Si no hay reacción a sonidos fuertes como la caída de un plato, cierre de una puerta o el ladrido de un perro. Lo normal es que la persona se sobresalte, pero si esto no sucede, hay alarma y deben acudir a exámenes de audiometría o logoaudiometría.



Volumen en exceso. Cuando todo está en silencio y no ruido de por medio, la persona sube de manera indiscriminada el volumen del aparato. Para los más pequeños de casa, se detecta cuando pone directamente en sus oídos la tableta electrónica u otro dispositivo en un volumen alto para poder escuchar.

Dolor. En los más pequeños el llanto e incomodidad constante. Si se acompaña de supuración, sangrado y baja audición, hay que recurrir al especialista.

¿Qué dijiste? Si pide constantemente que le repitan. No identifica de manera simple una instrucción sencilla.

Finalmente, durante esta nueva modalidad de actividades desde casa, MED-EL exhorta a los mexicanos a intervenir a tiempo ante cualquier signo mencionado anteriormente. Asimismo, atenderlo de manera oportuna beneficiará a personas que corren el riesgo de desarrollar una pérdida auditiva o que ya viven con hipoacusia.

*Fuente: MED-EL