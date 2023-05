¡Cuidado! La OMS advierte sobre uso de edulcorantes artificiales

Tijuana, BC.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva guía en la que desaconseja el uso de edulcorantes artificiales para perder peso.

De acuerdo con información del portal CNN, según la OMS, una revisión sistemática de la evidencia disponible indica que el uso de edulcorantes sin azúcar no aporta ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños.

Además, la revisión indica que podría haber "posibles efectos indeseables" del uso a largo plazo de sustitutos del azúcar, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La recomendación se aplica a todas las personas, excepto aquellas con diabetes preexistente.

Edulcorantes sin valor nutricional

La OMS también indicó que los edulcorantes no son "factores dietéticos esenciales" y que "no tienen valor nutricional". Por lo tanto, recomienda que las personas reduzcan el dulce de su dieta en general, comenzando temprano en la vida, para mejorar su salud.

La guía se basa en una evaluación exhaustiva de la última literatura científica disponible, que indica que el uso de edulcorantes artificiales no es una buena estrategia para perder peso reduciendo la ingesta de energía dietética. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una indicación de que el consumo de azúcar no tenga relevancia para el control del peso.

En su lugar, la guía recomienda reducir el consumo de bebidas azucaradas y utilizar "frutas crudas o ligeramente procesadas como fuente de azúcar".

Recomendación “condicional”

La OMS aclaró que la recomendación es "condicional", ya que el vínculo identificado entre los edulcorantes y los resultados de enfermedad podría estar confundido por patrones complicados de uso de edulcorantes y las características de los participantes del estudio.

En respuesta a la guía de la OMS, la Asociación Internacional de Edulcorantes, una asociación de la industria, dijo en un comunicado por correo electrónico que "no es justo no reconocer los beneficios para la salud pública de los edulcorantes bajos en calorías y sin calorías" y se mostró decepcionada de que las conclusiones de la OMS se basen en gran medida en pruebas de baja certeza de estudios observacionales, que están en alto riesgo de causalidad inversa.

La recomendación de la OMS incluye edulcorantes sintéticos bajos o sin calorías y extractos naturales, que pueden o no estar modificados químicamente, como acesulfame K, aspartame, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, estevia y derivados de estevia.

¿En dónde se utilizan los edulcorantes?

Los edulcorantes sin azúcar se utilizan ampliamente como ingrediente en alimentos y bebidas envasados y, a veces, también se agregan directamente a alimentos y bebidas por los consumidores.

En 2015, la OMS emitió pautas sobre la ingesta de azúcar, recomendando que los adultos y los niños reduzcan su ingesta diaria de azúcares libres a menos del 10% de su ingesta total de energía. Desde entonces, el interés en alternativas al azúcar se ha intensificado.

Algunas recomendaciones para la ingesta de edulcorantes

Entrena las papilas gustativas. Si reduces gradualmente el azúcar, incluidos los edulcorantes artificiales, e incluyes más proteínas y alimentos ricos en fibra en tu dieta, eso puede ayudarte a tener menos antojos de azúcar.

Elige alimentos sin azúcares añadidos y evita todas las bebidas endulzadas con azúcar. Por ejemplo, elige cereales integrales o yogur griego sin edulcorantes. Las bebidas endulzadas con azúcar que debes quitar de tu lista de compras son las sodas, bebidas energéticas, bebidas deportivas y ponche de frutas. En su lugar, elige agua.

Bebe café y té sin azúcar o con menos azúcares. Ten cuidado en las cafeterías. Todos esos lattes y cafés con sabor pueden tener tanto azúcar como una lata de soda, o más.

Disfruta de frutas como postre. Prueba manzanas horneadas con canela, bayas o duraznos a la parrilla en lugar de galletas, pasteles, helados, pasteles y otros dulces.

Ten cuidado con los azúcares ocultos. Los azúcares añadidos a menudo están presentes en alimentos que quizás no pienses como "dulces", como salsas, panes, condimentos y aderezos para ensaladas.

Revisa las etiquetas de información nutricional. Todos los alimentos y bebidas deben enumerar la cantidad y tipo de azúcar en la etiqueta.

Los azúcares añadidos pueden tener otros nombres como "agave, azúcar moreno, endulzante de maíz, jarabe de maíz, dextrosa, jugo de caña evaporado, fructosa, concentrado de jugo de frutas, néctar de frutas, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, miel, azúcar invertida, lactosa, jarabe de malta, maltosa, melaza, jarabes de arce, azúcar cruda, sacarosa, trehalosa y azúcar turbinado".

Cuanto más arriba en la lista de ingredientes estén estos azúcares añadidos, mayor será la cantidad de azúcar añadido en el producto.