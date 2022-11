Cuida tus labios en época de frío con estos consejos

Ciudad de México.- A pesar de que el otoño y el invierno son dos de las estaciones preferidas de las personas para celebrar los últimos meses del año, lo cierto es que el clima suele jugar mal y puede arruinar la apariencia, el humor y, sobre todo, la salud.

La protección del cuerpo debe ser integral: Cuidar lo que se bebe, lo que se come y aquellas zonas a las que no se suele poner tanta atención como ojos, orejas, pies y labios. Si eres de las que sufre de labios partidos en épocas de frío, no te preocupes, expertas en belleza tienen los siguientes consejos para ti.

1. Evita quitar pellejitos y chupar tus labios

Con el frío es común que aparezcan pellejitos por deshidratación y que trates de quitarlos con los dientes, por favor, ¡no lo hagas! Este hábito empeorará el aspecto de tus labios, los lastimarás y comenzarás a chuparlos empeorando aún más esta condición. La recomendación es usar un exfoliante para labios que brinde una sensación de suavidad y humectación.

2. Usa una crema humectante para labios

Las cremas humectantes para labios son tu aliado especial este otoño. Estos productos te ayudarán a retener la humectación de tus labios y a mantenerlos suaves e hidratados.

3. Consume antioxidantes

Como sabes, el tejido de los labios es uno de los más sensibles que tenemos en el cuerpo, pues su barrera protectora es mucho más fina y delgada que el resto de nuestro rostro, lo que los hace más propensos a estar deshidratados. Para protegerlos, y en general aumentar tu estado inmunológico, te recomendamos aumentar el consumo de antioxidantes durante época de frío. Además de ser increíblemente deliciosos, subirán tus defensas y te harán conservarte más sana y radiante.

4. Utiliza productos con fórmulas hidratantes

El frío durante esta temporada para nada es pretexto para dejar de maquillar tus labios si así lo deseas, especialmente si se trata de utilizar productos con fórmulas hidratantes.

5. Mantente hidratada

De más hemos leído que el cuerpo necesita de 2 a 2.5 litros de agua durante el día para mantenernos hidratadas, pero la información que pocas personas saben es cómo obtener esa cantidad, pues no solo viene del consumo de este líquido. Existen alimentos que por su composición aportan cantidad suficiente de este recurso; además, con bajas temperaturas, el consumo de sopas y caldos con verduras se convierte en una excelente opción para hidratar nuestro cuerpo y mantener nuestra temperatura corporal.

Ahora que ya tienes toda la información necesaria, esperamos que sigas manteniendo tu salud para verte bien por fuera y mantenerte saludable durante los últimos meses del año.

*Fuente; Mary Kay