¿Cuál es la relación entre fumar y el cáncer de pulmón?

Ciudad de México.- El humo del tabaco tiene al menos 70 sustancias químicas que causan cáncer, también conocidas como carcinógenos. Fumar es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de pulmón, sin embargo, no todas las personas que fuman padecen de este tipo de cáncer.



El humo del tabaco es una mezcla tóxica de más de 7 mil sustancias químicas. Al menos 70 de estas sustancias causan cáncer en personas o animales y cada vez que se inhala el humo del tabaco los químicos ingresan al torrente sanguíneo, trasportándolos a todas las partes del cuerpo.



Las sustancias químicas inhaladas pueden dañar el ADN, el cual controla cómo el cuerpo produce nuevas células y dirige cada tipo de célula a realizar su función. El ADN dañado puede hacer que las células crezcan de manera diferente a lo normal, estas células inusuales pueden convertirse en cáncer.

Los riesgos del tabaquismo

Cuanto más tiempo y cigarros fuma una persona, mayor es el riesgo; incluso fumar pocos cigarros al día o fumar ocasionalmente, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Los productos de tabaco sin humo, como el tabaco para mojar y mascar, también pueden causar distintos tipos de cáncer.



Anna Maria Rojowska, Directora Médica Asociada en MSD, señala que el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón, pero no todas las personas que padecen este cáncer son fumadores, por lo que es importante conocer otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. “Es importante considerar que el cáncer de pulmón en los no fumadores puede ser causado por la exposición al humo de leña, al radón, el humo de segunda mano, la contaminación del aire y la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo (asbesto, gases de escape de diesel, entre otros)”, enfatizó.



Una pequeña parte de los cánceres de pulmón se presenta en personas sin factores de riesgo conocidos para esta enfermedad. Algunos de éstos pueden ser simplemente eventos aleatorios que no tienen una causa externa, pero otros pueden deberse a factores aún desconocidos. Por esta razón, es trascendental reconocer la perjudicial percepción que se tiene sobre el cáncer de pulmón, considerándola solo una “enfermedad del fumador”.

Estigma del fumador

La creciente inaceptabilidad social del tabaquismo ha contribuido a la formación de un estigma del fumador, combinado con la falta de comprensión sobre la adicción e información poco difundida sobre otras causas de cáncer de pulmón. Esto ha provocado que las personas con cáncer de pulmón se sientan culpables de su enfermedad, tengan o no un historial de tabaquismo.



Lo más importante que se puede hacer para prevenir el cáncer relacionado con el tabaquismo es no fumar cigarrillos o dejar de hacerlo. También es importante evitar el humo de segunda mano.



Dejar de fumar reduce el riesgo de varios tipos de cáncer, por ejemplo: cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral y faringe, esófago, páncreas, vejiga, estómago, colon y recto, hígado, cuello uterino, riñón y leucemia mieloide aguda.





Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo de informar al público sobre los peligros del consumo de tabaco y lo que todas las personas pueden hacer para reclamar su derecho a la salud, a una vida sana y a proteger generaciones futuras. MSD se une a esta conmemoración desarrollando una serie de materiales informativos con el objetivo de fomentar la atención oportuna del cáncer de pulmón.



*Fuente: MSD