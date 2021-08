¿Cuál es el origen del centenario de Winnie the Pooh?

Londres, Inglaterra.- Winnie the Pooh tiene su origen hace cien años cuando, el escritor, poeta y dramaturgo británico Alan A. Milne le regaló a su hijo Christopher Robin un oso de peluche.

Más tarde, ese juguete le inspiraría para crear al entrañable personaje ahora de Disney.

El famoso oso de peluche aguardó en la estantería de juguetes de los almacenes londinenses de Harrods, bajo el nombre de “Edward”, hasta el 21 de agosto de 1921, el día que Milne lo eligió.

Por este motivo, aunque las aventuras de Winnie the Pooh y sus amigos no vieron la luz hasta 1926, con la publicación del primer cuento, muchos consideran que esta fecha marca el verdadero nacimiento del personaje animado.

Aunque fue en una visita al Zoo de Londres cuando el peluche adquirió su famosa identidad, después de que Christopher Robin se encariñase de "Winnie", un oso negro que llegó a Reino Unido de la mano de un teniente canadiense que participó en la Primera Guerra Mundial.

El osito se convirtió en el compañero inseparable del pequeño y, junto a él y el resto de sus peluches, protagonizaban las historias que su padre le contaba antes de dormir. Un siglo más tarde, estos relatos infantiles ya son universales.

Pooh, prométeme que no te olvidarás de mí nunca. Ni siquiera cuando tenga cien años'. Pooh pensó por un momento. '¿Cuántos años debería tener, entonces?'. 'Noventa y nueve'. Pooh asintió. 'Te lo prometo'", dialogan Pooh y Robin en el libro "The House at Pooh Corner" (1928).