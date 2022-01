Cristina de Borbón, hermana del rey de España, anuncia su divorcio

MADRID, España.- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, e Iñaki Urdangarin anunciaron su divorcio el lunes.

A través de un comunicado, Cristina dio a conocer que se está divorciando de su esposo tras casi 25 años de matrimonio.

“De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin”, reza un breve comunicado enviado a EFE, la agencia estatal de noticias.

El anuncio surge una semana después de que una revista de farándula en España publicó fotos de Urdangarin paseando por un pueblo en la costa del sur de Francia tomado de la mano con una colega de trabajo.

Urdangarin, de 54 años y exjugador olímpico de handball, fue hallado culpable de fraude y evasión fiscal en 2018. Cumplió parte de su sentencia de cinco años y 10 meses en una prisión en el Norte de España hasta inicios del año pasado, cuando el tribunal le permitió cumplirla prestando servicio comunitario.

Debido al escándalo, la pareja fue despojada de sus títulos aristocráticos y sacada de la nómina del palacio.

El proceso judicial, en el que Cristina fue interrogada y multada al ser considerada beneficiaria de los crímenes de su esposo, erosionó aún más la imagen de la familia real, eventualmente desembocando en la abdicación del rey Juan Carlos I a favor de su hijo Felipe, en 2014.

Cristina, de 56 años, vive ahora en Ginebra, Suiza. La pareja se casó en octubre de 1997 en una fastuosa ceremonia en Barcelona.

Urdangarin fue interrogado la semana pasada sobre las fotos publicadas por la revista Lecturas cuando fue a su trabajo en una firma consultora en Vitoria, a lo que respondió:

Me robo unos millones de euros, voy a la cárcel y el caso arrastra a esta señora conmigo. Contribuyo a que mi suegro abdique y por poco me cargo la monarquía española. Y luego me lío con mi compañera de trabajo. Pero vaya. Estas cosas, simplemente, 'pasan,' ¿no?”.