¿Covid encoge el miembro? Hombres comparten extraño síntoma

ESTADOS UNIDOS.-Pese a que la mayoría de las personas con Covid-19 mejora al cabo de unas semanas de haber estado enfermas, algunas experimentan nuevas afecciones posteriores al virus, las cuales son una amplia gama de problemas de salud nuevos.

Y esta semana un hombre de 30 años de edad reveló un extraño efecto secundario a largo plazo del coronavirus: el encogimiento de su miembro.

En el podcast de How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick, el hombre -que pidió mantener su identidad sin revelar-, describió que antes de enfermarse su pene tenía un tamaño "superior al promedio". Sin embargo, después de que contrajo el virus y fue hospitalizado en julio de 2021, notó que su órgano sexual se había encogido al menos 4 centímetros.

Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente", indicó el afectado.

Covid puede afectar el flujo de sangre al miembro

En noviembre, un grupo de urólogos publicó un anuncio de servicio público en honor al Mes Nacional de la Impotencia y advirtió a los hombres que se vacunaran contra la Covid-19, pues la enfermedad puede causar disfunción eréctil en algunos pacientes.

Un pequeño estudio publicado en agosto de 2021 encontró que algunas personas que sufrieron disfunción eréctil después de la infección por Covid-19 tenían partículas de virus en el pene. Los autores del estudio escribieron que la infección podría haber restringido el flujo de sangre al pene.

Asimismo, Insider informó que las infecciones por Covid-19 se han asociado con mala circulación y coágulos de sangre, ocasionando accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

Cómo tratar la afección

Charles Welliver, urólogo y director de salud masculina en el Colegio Médico de Albany, mencionó que hay formas de tratar la afección que involucran la rehabilitación.

Aunque inicialmente se pensó que una dosis baja de medicamentos para la disfunción eréctil podría ayudar, Welliver apuntó que los dispositivos que estiran el pene pueden ayudar a recuperar la circunferencia y la longitud perdidas.

Por su parte, Ashley G. Winter, uróloga y doctora en medicina sexual, también recomendó usar una bomba peniana para rehabilitar el miembro. "Estas son cosas fáciles que puede hacer en casa para evitar el acortamiento o recuperar la longitud que ha perdido", destacó.