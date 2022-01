Consejos para sacar el máximo provecho la ida al gimnasio

Ciudad de México.- ¿Sabías que México ocupa el tercer lugar en la lista de los países con mayor número de gimnasios? Esta cifra se contrapone con el hecho de que México es el país con mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo.

El otro dato que todos conocemos porque alguna vez, o mejor dicho algún “año” hemos sido parte de la estadística, es que el mes de enero representa el mayor auge en las inscripciones a los gimnasios. Los propósitos de año nuevo no se cumplirán por sí solos.

Es por ello que te quiero brindar algunas recomendaciones para que saques el máximo provecho a esa anualidad que ya pagaste.

Recomendaciones

-La salud es primero. Un error común es NO frecuentar al médico, ya que esto lo dejamos solo cuando consideramos que estamos enfermos. El personal de salud no solo nos atiende en algún padecimiento, sino que también previene las enfermedades. Si estás por iniciar en un deporte o actividad física, visita a tu médico.

Te doy un ejemplo de un caso médico que me tocó tratar y te darás cuenta de porqué es importante antes que nada acudir al doctor. Dos adolescentes aprovecharon la sesión de prueba que les brindó un gimnasio, todo bien hasta ese punto.

Pero los chicos en cuestión no tenían una preparación previa, ni mucho menos antecedentes de practicar alguna actividad física, a pesar de eso, mantuvieron el ritmo que su instructor les requirió.

Horas más tarde los jóvenes presentaron signos y síntomas de un problema relacionado con el sobre-entrenamiento (exceso de actividad física). Lo anterior derivó en dos semanas de hospitalización debido a problemas relacionados con los riñones.

Por lo que una valoración médica rutinaria te brindará información sobre tu estado de salud y sobre eso sentar las bases para que un preparador físico elabore las mejores estrategias de entrenamiento para ti.

-El entrenamiento silencioso. La razón para que exista la nutrición como rama en las ciencias de la salud, tiene que ver con la importancia de saber elegir y combinar los alimentos con base a los nutrientes que requerimos según los objetivos planteados.

Tener asesoría de un nutriólogo es fundamental en cualquier ciclo de tu vida. Pero cuando se trata de entrenamiento físico, la nutrición es conocida como el entrenamiento silencioso”.

La razón para llamarla así recae en que ésta actúa durante toda nuestra vida, ya que constantemente nuestro organismo realiza “ajustes” para mantener ese orden que podemos interpretar como “salud” y para ello necesita los nutrientes que nos proporcionan los alimentos.

No solo se trata de pasar horas en el gimnasio, sino también de adecuar nuestra nutrición a las necesidades físicas, de no hacerlo caeremos en riesgo de lesiones y hasta de desnutrición.

La alimentación deportiva se divide en tres grandes grupos: El antes, durante y después del entrenamiento. De esta forma, preparamos a nuestro cuerpo para las sesiones de entrenamiento, logramos mantener los niveles de energía e hidratación durante el ejercicio y al finalizar aprovechamos al máximo esa famosa ventana metabólica, en donde nuestros músculos se recuperan y desarrollan.

Roma no se hizo en un día, por lo tanto, la disciplina y constancia son fundamentales en cualquier actividad física y/o deportiva que practiques; no olvides que el ejercicio no solo es para mejorar tu aspecto físico, los primeros cambios ocurren a un nivel fisiológico, mismos que no apreciamos, pero los sentimos al sobrepasar los pesos en los levantamientos y mejorar los tiempos en la banda sin fin.

No lo olvides; prepárate, cuídate y sé firme en tus objetivos. Espero que lo anterior te ayude para dar lo mejor de ti en cada entrenamiento y así alcanzar tus metas físicas y deportivas.

*Fuente: Herbalife Nutrition