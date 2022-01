Cinco consejos para cumplir tu propósito de bajar de peso

Si bajar de peso es uno de tus propósitos cada vez que empieza el año, te dejamos cinco consejos que te ayudarán a cumplir tus objetivos y tener una vida más saludable:

1.- Atrévete a cambiar – Desde pequeños conservamos hábitos y gustos relacionados a la comida de casa. Acostumbramos a preparar los mismos platillos que cocinaba mamá sin cuestionar la cantidad de calorías o grasas que contengan, no sólo porque amamos su sabor, también por los gratos recuerdos que traen a nuestra mente; pero es momento de cambiar, de atreverse a conocer nuevos sabores y experimentar con la amplia gama de productos saludables que existen, con los que se pueden lograr versiones saludables y deliciosas de lo que más te gusta.

2.- Haz del agua natural tu mejor aliado – Beber agua natural no sólo ayuda a mantener hidratado tu cuerpo y regular su temperatura, también permite que la sangre transporte oxígeno y que los intestinos se muevan correctamente; además, logra disminuir el apetito y acelera el metabolismo contribuyendo a mantener el peso corporal en óptimo estado.

3.- Pica entre comidas – Una de las ventajas de tener colaciones o “snacks” es llegar con menos hambre a la siguiente comida para consumir menor cantidad de alimentos y con ello mantener una buena salud digestiva. De hecho, los expertos en nutrición recomiendan tener por lo menos cinco comidas al día que mantengan activo al metabolismo y te permitan controlar el peso corporal. Puedes preparar algo delicioso con pocas calorías para disfrutar a media tarde.

4.- Muévete – Media hora diaria de ejercicio reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades y ayuda a bajar de peso. Actualmente, hay múltiples opciones para ejercitarse de manera divertida tales como clases de yoga, kangoo, pole dance y zumba, entre otras. La idea es encontrar aquello que más te guste y ponerlo en marcha.

5.- No existe el todo o nada – Probablemente el deseo por lograr tus metas te hace pensar que todo debe suceder de forma inmediata y que si no logras los resultados en corto tiempo, estos no tendrán el mismo valor. Deja de lado la idea del todo o nada, la pérdida de peso debe ser paulatinamente. Atesora los pequeños logros y tómalos como motivación para no parar, seguramente la meta se alcanzará y estarás muy orgulloso de no haber desistido en el intento.

Acudir con un médico especialista te ayudará a tener más claridad sobre tu estado de salud actual y podrá orientarte en tu búsqueda para perder peso con un plan integral que incluya una dieta equilibrada, una rutina diaria de ejercicio y, en algunos casos, algún tratamiento que ayudará en el logro de este objetivo.

Alcanzar tus metas puede ser más fácil de lo que crees, enfócate en lo que deseas y busca ayuda para cumplirlo.

